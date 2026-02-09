La Ciudad de Nueva York anuncia que será mucho más severa con los landlords irresponsables

El gobierno municipal de la ciudad de Nueva York anuncia que someterá a una mayor supervisión a los peores landlords que encabezan la lista actualizada con las violaciones más graves del código de vivienda. Ahora el Programa de Aplicación de la Ley Alternativa (AEP) tendrá más recursos para realizar más inspecciones y emitir órdenes de reparación.

Los 250 edificios seleccionados este año, han acumulado casi 55,000 violaciones pendientes y adeudan a la ciudad aproximadamente 4,5 millones de dólares por reparaciones de emergencia ya realizadas.

El edificio con el mayor número de violaciones registradas en los últimos cinco años, está ubicado en 34-15 Parsons Blvd, en Queens, propiedad de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) que forma parte de la cartera de A&E Real Estate Holdings.

El mes pasado, el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda (HPD) anunció un acuerdo de 2,1 millones de dólares con A&E Real Estate Holdings que abarca 14 edificios, el acuerdo más grande jamás logrado por la Unidad Antiacoso de esa agencia municipal, que exige reparaciones integrales y además el cumplimiento de las medidas cautelares que prohíben el acoso a los inquilinos.

Durante la actual emergencia por el frío, el HPD también ha abordado estas condiciones invernales con todos los recursos disponibles, maximizando el personal para responder a aproximadamente 37,000 quejas en enero y resolviendo el 98% de ellas para el 4 de febrero.

En la mayoría de estas unidades residenciales los vecinos reportaban terribles irregularidades, como moho, filtraciones, problemas de calefacción y agua caliente, presencia masiva de roedores y otras plagas.

“Queremos dejar claro que los propietarios que no cumplan con sus obligaciones con sus inquilinos serán responsables ante la ley. Cuando los propietarios se nieguen a cumplir con sus obligaciones, la Ciudad intervendrá, realizará las reparaciones necesarias y recuperará los costos de los propietarios”, aseveró Dina Levy, comisionada del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda.

El programa AEP se dirige a edificios con violaciones graves y sin resolver que indican que los propietarios no mantienen los estándares básicos de habitabilidad.

Cada año, HPD selecciona un nuevo grupo de edificios para el programa AEP, basándose en el número excesivo de infracciones del código de vivienda, que afectan directamente el bienestar de los inquilinos.

Los propietarios están obligados a reembolsar a la ciudad los gastos de cualquier reparación de emergencia realizada por el HPD. Los caseros pueden salir del programa AEP si cumplen con ciertos requisitos.