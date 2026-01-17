Alcaldía de NYC logra acuerdo judicial que obliga a ‘landlord’ a reparar 14 edificios casi en ruinas en Queens, Brooklyn y Manhattan

La Ciudad de Nueva York está poniendo contra las cuerdas a los landlords abusivos que obligan a los inquilinos a vivir en edificios casi en ruinas. Y, además, los someten a humillaciones.

Este viernes, el alcalde Zohran Mamdani anunció un acuerdo de $2,1 millones con los representantes de la inmobiliaria A&E Real Estate para abordar el acoso a inquilinos y las condiciones peligrosas en 14 edificios en Brooklyn, Manhattan y Queens.

Además de las sanciones civiles, el acuerdo exige que A&E corrija más de 4,000 infracciones de las condiciones de los edificios y establece medidas cautelares que prohíben el acoso a los inquilinos en el futuro.

Esta acción de cumplimiento, liderada por la Unidad Antiacoso del Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas (HPD), representa una de las herramientas que la administración de Mamdani está utilizando para proteger a los inquilinos abusados de la Gran Manzana.

A la par, el alcalde Mamdani firmó órdenes ejecutivas para revitalizar la Oficina del Alcalde para la Protección de los Inquilinos (MOPT) y ayudar a proporcionar viviendas más rápidamente, incluso en terrenos propiedad municipal.

“Todo inquilino en la ciudad de Nueva York tiene derecho a un hogar seguro y habitable, y nuestra administración está tomando medidas decisivas para garantizarlo. Este acuerdo brindará verdadera rendición de cuentas y alivio a los inquilinos de estos edificios, quienes han estado sufriendo por las malas condiciones y el acoso durante demasiado tiempo”, dijo el mandatario municipal.

Los edificios:

El litigio que dio lugar a este acuerdo se refiere a 14 edificios en tres condados, la mayoría ubicados en Jackson Heights: 150-45 de la Avenida 73 Avenue, 35-64 de la calle 84, 37-06 de la calle 81, 35-16 de la calle 34, 48-16 de la calle 46, 37-25 de la calle 8, 80-01 de la calle 37, 37-30 de la calle 81 y 150-40 de la Avenida 73 en Queens.

De igual forma en 2 Ellwood Street, 342 Fort Washington Avenue y 350 Fort Washington Avenue en Manhattan y 65 Ocean Avenue y 230 Ocean Parkway en Brooklyn.

“La avaricia de A&E ha dejado a los neoyorquinos sin ascensores que funcionen, con techos de baño desmoronándose y termitas devorando las paredes. Aquí en Jackson Heights, llevamos años luchando junto a los inquilinos de estos edificios. Cada reparación que conseguimos implica diez problemas más por los que luchar: es un ciclo interminable de abandono e infracciones graves en materia de vivienda”, reaccionó la concejal Shekar Krishnan.

En la mayoría de estas unidades residenciales los vecinos reportaban terribles irregularidades, como moho, problemas de calefacción y agua caliente, presencia masiva de roedores y otras plagas.

La investigación inicial del HPD reveló condiciones inseguras generalizadas en cuatro edificios, al no corregirse estas infracciones, la agencia municipal intensificó las medidas de cumplimiento presentando mociones ante el tribunal para solicitar órdenes adicionales de corrección y sanciones civiles.

A lo largo del litigio, se han corregido más de 1,000 infracciones gracias a las acciones de cumplimiento y las órdenes judiciales, y el HPD ha realizado reparaciones adicionales por un valor de 488,000 dólares a través del Programa de Reparaciones de Emergencia.

Si A&E no cumple con los términos de este acuerdo, el HPD podrá solicitar órdenes judiciales adicionales y nuevas sanciones.