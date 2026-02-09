Ralf Schumacher se casa con su novio Étienne Bousquet-Cassagne y su exesposa lo felicita por redes

Ralf Schumacher se prepara para celebrar su boda con Étienne Bousquet-Cassagne en el sur de Francia, un acontecimiento que marca un nuevo inicio en la vida del expiloto de Fórmula 1 después de años de tensiones públicas con su ex esposa, Cora Schumacher.

El evento, previsto para el último fin de semana de mayo en Saint-Tropez, reunirá a familiares y amigos de la pareja durante tres días de festejos, de acuerdo con información exclusiva del medio alemán BILD.

La relación entre Ralf Schumacher, de 50 años, y Cora, de 47, ha sido objeto de atención mediática desde su separación, luego de 13 años de matrimonio y un hijo en común, David Schumacher, de 24 años.

Según recogió BILD, la expareja protagonizó disputas de alto perfil, especialmente tras la revelación pública de la orientación sexual de Schumacher y el inicio de su vínculo con Bousquet-Cassagne, de 36 años.

Buenos deseos de su exesposa

A pesar del prolongado distanciamiento, Cora sorprendió al enviar un mensaje de buenos deseos a su ex marido y a su futuro esposo. “Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad”, manifestó Cora Schumacher.

En su expresión incluyó a su actual pareja, el estadounidense Steven Bo Bekendam, de 44 años. El medio alemán subrayó que el gesto ocurre a pesar de la falta de contacto personal entre Cora y Ralf, y entre la mujer y su hijo David, una situación que lleva varios años.

Las celebraciones nupciales se extenderán durante tres días en la villa de Saint-Tropez, donde la pareja reside gran parte del año. Entre los invitados figuran personalidades como Robert y Carmen Geiss.

Un amigo anónimo de Schumacher expresó a BILD su sorpresa por la decisión de casarse nuevamente, recordando una frase atribuida al propio Ralf: “Solía decir, parafraseando a Oscar Wilde, cuando otros se casaban por segunda vez: ‘Quien se casa por segunda vez no merece su primer divorcio’”.

