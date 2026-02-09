Seattle alcanza su segundo Super Bowl y entra al grupo histórico de bicampeones

La victoria de los Seattle Seahawks en el Super Bowl LX no solo significó un nuevo campeonato para la franquicia, sino que también los ubicó en un grupo selecto dentro de la historia de la NFL. Con el triunfo por 29-13 sobre los New England Patriots, Seattle se convirtió en el séptimo equipo en ganar dos títulos de Super Bowl.

Los Seahawks se sumaron así a una lista integrada por Miami Dolphins, Los Angeles Rams, Philadelphia Eagles, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens y Tampa Bay Buccaneers, todas franquicias que han logrado conquistar en dos ocasiones el trofeo Lombardi desde el inicio de la era del Super Bowl en 1967.

El título del domingo marcó la cuarta aparición de Seattle en el juego por el campeonato de la NFL. Anteriormente, el equipo había levantado el Lombardi en el Super Bowl XLVIII, tras imponerse a los Denver Broncos, mientras que sufrió derrotas en el Super Bowl XL, ante los Pittsburgh Steelers, y en el Super Bowl XLIX, precisamente frente a los Patriots, rival ante el que ahora consiguió revancha.

Por su lado, los Patriots dejaron escapar la posibilidad de convertirse en la franquicia con más campeonatos de Super Bowl en solitario y permanecen con seis títulos, los mismos que los Pittsburgh Steelers.

En el escalón siguiente aparecen los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys, ambos con cinco campeonatos, mientras que los Kansas City Chiefs, considerados la dinastía más reciente de la liga, figuran junto a los Green Bay Packers y los New York Giants, con cuatro títulos cada uno.

Sigue leyendo:

·NFL impulsa innovación en cascos de fútbol americano para disminuir lesiones cerebrales

·Falleció Sonny Jurgensen, leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama

·Seahawks aplastan 29-13 a los Patriots y ganan el Super Bowl LX