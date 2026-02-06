NFL impulsa innovación en cascos de fútbol americano para disminuir lesiones cerebrales

La NFL lanzó un nuevo desafío a la comunidad tecnológica con el objetivo de mejorar la seguridad de los jugadores, al poner el foco en la máscara protectora de los cascos de fútbol americano como vía para reducir las conmociones cerebrales.

La liga anunció este viernes, durante una cumbre de innovación celebrada en la antesala del Super Bowl, la siguiente etapa del HealthTECH Challenge, una iniciativa colaborativa orientada a acelerar el desarrollo de cascos de última generación y a establecer nuevos estándares de protección en el deporte.

El reto convoca a inventores, ingenieros, empresas emergentes, universidades y compañías consolidadas a presentar soluciones que optimicen la absorción de impactos y el diseño de las rejillas protectoras, un componente que ha ganado relevancia en la prevención de golpes en la cabeza durante los partidos.

Según datos de la propia NFL, los avances en la seguridad de los cascos se han concentrado históricamente en la carcasa exterior y el acolchado interior, lo que ha permitido reducir la tasa general de conmociones cerebrales. Sin embargo, la temporada pasada el 44% de las conmociones registradas en partidos se produjo por impactos en la rejilla protectora, un aumento significativo frente al 29% reportado en 2015.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta $100,000 dólares en financiamiento, además de asesoría especializada para impulsar el desarrollo de sus propuestas y facilitar su transición del laboratorio al terreno de juego.

