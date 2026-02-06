Falleció Sonny Jurgensen, leyenda de la NFL y miembro del Salón de la Fama

Sonny Jurgensen, histórico mariscal de campo y miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, falleció este viernes a los 91 años, informó la institución.

Jurgensen desarrolló una carrera de 18 temporadas en la NFL, que comenzó en 1957 con los Philadelphia Eagles, franquicia con la que conquistó el campeonato de 1960, y concluyó en 1974 con los entonces conocidos como Washington Redskins. Tras su retiro, continuó ligado al fútbol americano como comentarista en Washington durante varias décadas.

Nacido en Wilmington, Carolina del Norte, en 1934, Jurgensen completó a lo largo de su carrera 4,262 pases para 32,224 yardas y 255 touchdowns, con 189 intercepciones.

En 1967 estableció un récord de 3,747 yardas por aire y 31 pases de anotación, en una era dominada por el juego terrestre. Esa marca se mantuvo vigente hasta 1979, cuando Dan Fouts, con los San Diego Chargers, superó por primera vez la barrera de las 4,000 yardas.

El legado estadístico de Jurgensen incluye cinco selecciones al Pro Bowl, dos nombramientos All-Pro, cinco lideratos de la liga en yardas por pase y dos temporadas como máximo anotador por envío.

Gracias a ese desempeño, fue incluido en el Equipo de la Década de la NFL de los años 60, forma parte del Salón de la Fama de los Eagles y del Anillo de Honor de Washington, franquicia que retiró su icónico número 9. Ingresó al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1983.

