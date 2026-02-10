Jake Paul vs. Bad Bunny: ¿por qué decenas cuestionan mensaje en el que catalogó de “falso ciudadano estadounidense” al artista?

NUEVA YORK – La boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano no tuvo reparos en “noquear” los comentarios de su promotor Jake Paul al afirmar que los puertorriqueños no son falsos estadounidenses contrario a lo que manifestó el youtuber en un mensaje contra Bad Bunny en la red social X.

La deportista, quien nació en Carolina, Puerto Rico, pero fue criada en Brooklyn, Nueva York, le salió al paso al también púgil con una publicación en la red social en la que defendió al reguetonero Bad Bunny y su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl el domingo.

“Me enorgullece ser puertorriqueña y me enorgullece ser ciudadana estadounidense.Los puertorriqueños no somos ‘falsos estadounidenses’. Somos ciudadanos que hemos contribuido a este país en todos los ámbitos, desde el servicio militar hasta los deportes, los negocios, la ciencia y las artes, y nuestra identidad y ciudadanía merecen respeto”, compartió Serrano, quien dijo que presenció el show desde la isla.

“Esta noche estoy aquí, donde se supone que debo estar, en mi hermosa isla, con mi gente celebrando y observando con asombro lo bien que Benito nos representó a nosotros y a nuestra cultura”, añadió la campeona mundial unificada de peso pluma.

De esta forma, la boricua le salió al paso a las declaraciones que dio por la misma red Paul en las que tildó al Conejo Malo de “falso ciudadano” por sus críticas contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Paul además pidió a sus seguidores que no vieran el “half time” show.

Aunque agradeció el respaldo de Paul a su carrera, Serrano aclaró que no estaba de acuerdo con sus declaraciones.

“No tendría las oportunidades que tengo hoy sin el apoyo y la confianza que Most Valuable Promotions y Jake Paul depositaron en mí, y siempre estaré agradecida por el papel que han desempeñado al ayudarme a cambiar mi vida y a impulsar el boxeo femenino. Al mismo tiempo, quiero ser claro: no estoy de acuerdo con las declaraciones que cuestionan la legitimidad o la identidad del pueblo puertorriqueño, y no puedo apoyar esa caracterización. Es incorrecta”, expuso.

“Lucho con el orgullo de Puerto Rico y represento mi bandera cada vez que subo al ring. Siempre apoyaré a mi gente, con respeto por quienes somos y con orgullo por nuestros orígenes. Nunca cambiaré y siempre seré una Boricua Orgullosa”, puntualizó.

En el primer mensaje en el que hizo referencia a la presentación del trapero en el evento de la NFL (National Football League), Paul pidió “apagar el espectáculo de medio tiempo a propósito”.

“Unámonos y demostrémosle a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (lo que les da audiencia). Ustedes son su beneficio. Reconozcan que tienen poder”, emplazó el estadounidense.

Paul además alegó que no soportaba a “Benito” y que este odiaba a Estados Unidos.

“Apaguen este espectáculo de medio tiempo. Un falso ciudadano estadounidense actuando que odia públicamente a EE.UU. No puedo soportarlo”, expuso.

Jake y Paul Logan se benefician de la Ley 22 en Puerto Rico

De inmediato, usuarios dentro y fuera de Puerto Rico empezaron a objetar sus expresiones en vista de que tanto Paul como su hermano Logan se benefician desde hace unos 4 años de la Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, que exime a extranjeros del pago de ciertos impuestos si se relocalizan a la isla bajo promesa de inversión.

En redes comenzaron a circular cuestionamientos sobre la manera en la que Paul se ha beneficiado de la controversial ley y otros le explicaban la ciudadanía estadounidense que aplica a los puertorriqueños para plantear que sus palabras eran desacertadas y estaban fuera de lugar. Algunas publicaciones incluían mensajes como: “Arranca pal’ cara**”, “Fake Paul” y “Bad Bunny es más americano que Melania”.

La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio Cortez (AOC), también cuestionó por la red social los comentarios de Paul.

“¿Un ‘falso ciudadano estadounidense’? ¿No te mudaste a Puerto Rico para no pagar impuestos mientras niños de todo Estados Unidos pasan hambre? Mientras tanto, Benito financia el acceso de niños de bajos recursos a programas artísticos y deportivos, mientras tú los desfinancias. Claro que estás enojado. Te hace quedar pequeño”, compartió la congresista de origen boricua.

El propio hermano de Jake, Paul, también lo recriminó. “Quiero a mi hermano, pero no estoy de acuerdo con esto”, compartió Logan. “Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegra que se les haya dado la oportunidad”, agregó.

Al notar el repudio que generó el mensaje, Jake comenzó a rectificar por medio de otras entradas en la red social.

Entre otras cosas alegó que lo malinterpretaron.

“El problema con mi tuit es que la palabra ‘falso’ se malinterpreta. Obviamente, no es un ciudadano falso, porque es puertorriqueño, y amo a Puerto Rico y a todos los estadounidenses que apoyan al país”, compartió.

Añadió que Bad Bunny era “falso por sus valores y sus críticas a nuestro gran país”.

En un tercer mensaje, Paul insistió en que no estaba llamado a nadie ‘ciudadano falso’.

“Para aclarar: no estaba llamando a nadie ‘ciudadano falso’ por ser de Puerto Rico. Vivo en Puerto Rico y amo a Puerto Rico. He usado mi plataforma para apoyar a Puerto Rico una y otra vez y siempre lo haré”,

Paul, sin embargo, cuestionó las críticas de Bad Bunny a ICE.

“Pero, si criticas públicamente a ICE, que hace su trabajo, y odias abiertamente a EE.UU., voy a hablar al respecto. Punto. Por esa misma razón censuré a Hunter Hess. Si te beneficias de un país y de la plataforma que te brinda, pero al mismo tiempo le faltas el respeto públicamente, a eso me refiero con ser un ciudadano falso. Y estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio. Ama a EE.UU.”, expuso

Horas después, Paul declaró que amaba a Bad Bunny y que no sabía que había pasado en su Twitter anoche. Adicional, en la bio aparece el mensaje “Fan número 1 de Benito”.

En marzo del año pasado, Serrano firmó un contrato de por vida con Most Valuable Promotions (MVP), empresa que fundó Paul y Nakisa Bidarian. Bajo la alianza, Serrano es la boxeadora principal de la promotora.

El convenio le permitirá a la boricua competir bajo el título de MVP por el resto de su carrera hasta que se retire. Cuando ya no esté en el ring, la boricua liderará las iniciativas de boxeo femenino de la empresa.

“Firmar este contrato vitalicio con MVP significa que puedo seguir luchando, no solo en el ring, sino para la próxima generación de mujeres en los deportes de combate”, declaró Serrano en un comunicado de prensa al momento de firmar el acuerdo. “MVP siempre se ha comprometido a impulsar a las luchadoras, desde ser la primera mujer en encabezar el Madison Square Garden hasta romper récords de audiencia en deportes femeninos o hacer historia con 12 asaltos de tres minutos”, agregó la boricua.

Jake Paul con mansión de $15 millones en Dorado, Puerto Rico

Amparados bajo la Ley 22, Jake y Logan Paul se mudaron a la isla en el 2021.

En mayo de 2023, Jake obtuvo una mansión en Dorado por un costo de unos $15 millones.

La estuctura de dos pisos cuenta con elevador.

La residencia de lujo también está habilitada con un garaje para 6 coches, más de 1,110 metros cuadrados de espacio habitable, ocho dormitorios, la misma cantidad de baños y amplia piscina.

Sectores opuestos a la Ley 22 han identificado a estadounidenses como los Paul como responsables del agravamiento en el problema de gentrificación y la falta de acceso a vivienda asequible.

La Ley 22 otorga exenciones de impuestos sobre ingresos pasivos (intereses, dividendos, ganancias de capital) bajo ciertos requisitos. Uno de estos es que los extranjeros, que principalmente provienen de EE.UU., se conviertan en residentes bona fide de la isla, adquieran una vivienda y permanezcan en el territorio al menos 183 días al año.

Parte del argumento sobre el impacto negativo de la Ley 22 es que desplaza a residentes locales al aumentar los costos de las propiedades en el archipiélago. Los detractores argumentan que el estatuto promueve una competencia desleal entre locales y extranjeros en detrimento de los primeros en cuanto al mercado de bienes raíces y acceso a vivienda. Un análisis más amplio también identifica factores como la falta de un inventario de vivienda y los efectos del huracán María como detonantes de la crisis.

Por otro lado, un informe de la GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno), divulgado en diciembre pasado, confirmó que EE.UU. pierde cientos de millones de dólares al año en contribuciones federales debido a leyes como la 22.

El documento detalló que, para el 2021, el año más reciente sobre el que la GAO cuenta con datos completos, aproximadamente, 2,200 extranjeros eran beneficiarios de la llamada Ley 22 o “Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”.

“El análisis revela una disminución significativa en el ingreso imponible federal promedio y en los impuestos federales pagados por esta población entre los 5 años anteriores y los 5 años posteriores a su traslado a Puerto Rico. El análisis de la GAO concluyó que la disminución en la recaudación de impuestos federales en total podría ascender a cientos de millones de dólares al año”, precisó el reporte.

Los boricuas son ciudadanos estadounidenses desde el 1917 cuando el Congreso aprobó la Ley Jones.

Mediante ese estatuto se le otorgó ciudadanía estadounidense de manera colectiva a los puertorriqueños.

Con la aprobación en el 1940 de la Ley de Nacionalidad, se estableció que nacer en Puerto Rico era equivalente a nacer en Estados Unidos para propósitos de la ciudadanía.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de EE.UU. desde 1898.

Mediante el Tratado de París que puso a la Guerra Hispanoamericana, España cedió Puerto Rico a EE.UU.

