¿El “dulce” veneno de tu bebida ‘Zero’? Lo que el eritritol le está haciendo a tu cerebro

Si el eritritol está presente en tu café, tus postres fit y tus bebidas diarias, seguramente piensas que estás cuidando tu salud con un endulzante bajo en calorías. Sin embargo, estudios recientes han revelado efectos negativos de este en el sistema vascular cerebral, el cual podría estar trabajando bajo una presión invisible producto del estrés oxidativo en las células del cerebro.

El eritritol es el edulcorante estrella: casi sin calorías, no eleva el azúcar en sangre y parece “natural”. Pero el cerebro podría estar pagando un precio muy alto, según un reciente y alarmante estudio de la Universidad de Colorado, publicado en el Journal of Applied Physiology.

Los hallazgos han encendido las alarmas en la comunidad científica. No se trata solo de “dieta”; se trata de cómo tus arterias cerebrales podrían dejar de funcionar correctamente tras un solo refresco. El estudio, liderado por Auburn R. Berry y Christopher A. DeSouza, pone bajo escrutinio al eritritol, ampliamente utilizado en la industria de alimentos “light” y “zero”, que pasó de ser un sustituto inerte y seguro a ser un riesgo para la vasculatura cerebral.

El “apagón” de los vasos sanguíneos

Para comprender cuáles son los efectos de este edulcorante, podemos imaginar que las células del cerebro son una autopista perfectamente aceitada. El óxido nítrico es ese aceite que mantiene el tráfico fluido. El estudio descubrió que el eritritol actúa como un interruptor que apaga la producción de este gas vital.

La investigación determinó que, al consumir una cantidad común de este edulcorante (unos 30g, lo que contiene una lata de bebida promedio), las células microvasculares del cerebro entran en un estado de estrés oxidativo extremo.

“El eritritol afecta negativamente el estrés oxidativo… lo que podría contribuir al aumento del riesgo de accidente cerebrovascular isquémico“, señalan los autores.

Tres señales de alerta que no podemos ignorar

La revisión realizada por los autores arrojó tres grandes hallazgos que vinculan este edulcorante con daños celulares:

Oxidación acelerada: Las células tratadas con eritritol mostraron un 75% más de daños por radicales libres . El efecto es como si las células se estuvieran “oxidando” por dentro.

Las células tratadas con mostraron un . El efecto es como si las células se estuvieran “oxidando” por dentro. Arterias rígidas: El estudio demuestra una disminución de la producción de óxido nítrico de un 20% , mientras que la Endotelina-1 (la sustancia que encoge tus vasos sanguíneos) se disparó.

El estudio demuestra una , mientras que la (la sustancia que encoge tus vasos sanguíneos) se disparó. Peligro de coágulos: Quizás lo más grave es que el eritritol sabotea al t-PA, una proteína que nuestro cuerpo usa para disolver coágulos de forma natural.

¿Qué pasa cuando el eritritol entra en el cuerpo?

Aunque por mucho tiempo se pensó que el eritritol era inerte porque lo expulsamos por la orina, los hallazgos de las investigaciones demuestran que, antes de salir de tu cuerpo, el eritritol “toca” tus células cerebrales y altera su comportamiento.

Esto tiene consecuencias directas en la disminución de la capacidad del cerebro para disolver trombos, lo que aumenta el riesgo de sufrir un ictus o accidente cerebrovascular.

Los especialistas coinciden en afirmar que lo ideal es ser consumidores inteligentes que manejen la información sobre el tipo de alimentos que consumen y cómo afectan al organismo. El estudio advierte que la “magia” de los productos con cero calorías tiene letra pequeña. Por lo tanto, lo más recomendable es seguir pautas alimentarias que apunten a un menor consumo de ultraprocesados “light” y priorizar el consumo de alimentos reales.

