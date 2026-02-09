Ni embutidos ni azúcar: 3 tipos de alimentos que dañan tu corazón y aumentan el riesgo de cáncer

Existen tres tipos de alimentos estrechamente relacionados con los problemas de corazón y el cáncer, las dos causas de más de la mitad de los fallecimientos en el mundo. Son productos que destruyen la microbiota intestinal, inflaman los vasos sanguíneos y alteran el sistema inmune, según advierte el cardiólogo Aurelio Rojas.

El especialista y creador de contenido en salud cardiovascular explica que muchos de estos productos se consideran erróneamente “saludables” y forman parte de la dieta regular de millones de personas: alimentos cárnicos procesados, snacks, panadería industrial, azúcares añadidos y edulcorantes.

Rojas indica que la preocupación radica en que estos alimentos —que a menudo encontramos con facilidad en el supermercado, aunque tus abuelos seguramente no los consumían— “destruyen las bacterias buenas y la barrera intestinal que nos protege de sustancias tóxicas. Al fallar esta barrera, las toxinas pasan a la sangre, inflaman los vasos sanguíneos, alteran nuestro sistema inmune y pueden llegar a mutar nuestras células”.

Las carnes procesadas de salchichas, embutidos o preparaciones en conserva pueden ser cancerígenas. Crédito: Shutterstock

1. Carnes procesadas y embutidos

Alimentos ultraprocesados que aumentan el riesgo de padecer cáncer. Crédito: Shutterstock

Son alimentos que aparecen frecuentemente en desayunos y cenas. El doctor destaca que están declarados como carcinógenos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y su consumo no debería superar las dos veces por semana.

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno y la carne procesada como carcinógena para los humanos, según destaca la OMS en su sitio oficial.

¿Cuáles son?

Jamón york y pavo (de cualquier tipo).

y (de cualquier tipo). Salchichas , bacon y chorizo .

, y . Mortadela y carne de hamburguesas .

y . Muchas variedades de carnes picadas procesadas.

2. Snacks ultraprocesados y panadería

Los alimentos altamente procesados están llenos de saborizantes y aditivos que los hacen atractivos y deseables. Crédito: Shutterstock

Esta categoría preocupa especialmente por su alto consumo en niños. Contienen emulsionantes, grasas trans y aditivos vinculados directamente al riesgo cardíaco y al desarrollo de cáncer.

Una revisión publicada por The BMJ (British Medical Journal), tras un seguimiento de 5,2 años sobre la ingesta de alimentos ultraprocesados, mostró una asociación directa con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular global. El estudio alerta sobre la tendencia de incremento de estos productos en la dieta moderna.

¿Cuáles son?

Galletas (tipo Oreo o de paquete) y bollería ( donuts , croissants ).

(tipo Oreo o de paquete) y ( , ). Patatas fritas , gusanitos y snacks salados.

, y snacks salados. Pizzas precocinadas y nuggets .

y . Cereales de desayuno azucarados.

3. Azúcar añadido y edulcorantes artificiales

El consumo de edulcorantes fue desaconsejado por la OMS.

Además del azúcar común, el doctor hace énfasis en que los edulcorantes (presentes en productos “Zero” o “Light”) aumentan la permeabilidad intestinal y generan inflamación crónica.

Recientemente, se clasificó el edulcorante artificial aspartamo como posiblemente carcinógeno para los humanos. Asimismo, un estudio de 2022 realizado en Francia con 100.000 adultos indicó que quienes consumían mayores cantidades de edulcorantes artificiales mostraron un riesgo ligeramente elevado de cáncer en comparación con quienes consumían menos.

¿Cuáles son?

Refrescos (incluidos los Zero).

(incluidos los Zero). Zumos industriales y yogures saborizados .

y . Postres como natillas , flanes y helados .

, y . Chicles y salsas light.

Más allá de crear alarma, el Dr. Rojas hace un llamado a tomar conciencia sobre qué consumimos y con qué frecuencia. Aunque lo ideal sería eliminarlos, el objetivo es que “los conozcas y los consumas de forma consciente y en la menor cantidad posiblepara proteger tu salud y la de tu familia”.

