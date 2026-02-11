Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del martes 10 de febrero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más jugadas en el estado, con muchos sorteos que brindan a los jugadores la posibilidad de ganar premios millonarios. Si estás interesado en participar en esta lotería o solamente deseas estar al tanto de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy martes, 10 de febrero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del martes 10 de febrero

Combinación mediodía: 06 07 04 02

Combinación noche: 02 07 08 01

Números ganadores de Pick-4 del martes 10 de febrero

Combinación mediodía: 02 08 08 03 02

Combinación noche: 09 02 01 00 01

Números ganadores de Cash4Life del martes 10 de febrero

Los números ganadores son: 26 34 39 41 53

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del martes 10 de febrero

Los números ganadores son: 04 09 15 19 33 B-33

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $426,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada jugador puede escoger los números a su gusto o seleccionar la opción de “Quick Pick” para que se generen de manera aleatoria y no tener que pensar.

Jugando a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Esto quiere decir que para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que se sortearon.

Tanto uno como el otro tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. Particularmente, Jersey Cash 5, solo es una vez al día.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y tendrás de premio $1,000 dólares al día de por vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se indica arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador selecciona seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos días a la semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Además tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

