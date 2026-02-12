Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 12 al 18 de febrero

“Love is in the Air” en el Liberty Science Center

Este jueves 12 de febrero, el Liberty Science Center (Liberty State Park 222 Jersey City Boulevard) y su LSC After Dark: Love is in the Air event traerá algo para todos. Algunos eventos son: “Are you Single and Ready to Mingle?” y citas rápidas justo a tiempo para la noche de cita; y Having a Date Night with ‘The One’? Caliente las cosas con el espectáculo del planetario “Lovers of the Cosmos” (piense en historias de amor como Orfeo y Eurídice) y luego pase por Sex Ed con Dorothy para refrescar los conocimientos y asegurar que el Día de San Valentín transcurra sin problemas. Más información:https://lsc.org.

Foto: Cortesía LSC

Celebre el amor en cada tono

Este viernes 13 de febrero, Color Factory (251 Spring Street) invita a solteros, parejas y mejores amigos a sumergirse en el mundo del color y encontrar el amor en cada tono. Para que la experiencia sea aún más dulce, los invitados recibirán una foto impresa y un marco para capturar su recuerdo favorito con esa persona especial en su vida este San Valentín. Más información:https://www.colorfactory.co.

Cortesía Color Factory

Viernes gratis en el Whitney Museum

Con entrada gratuita de 5:00 a 10:00 pm, este 13 de febrero las “Whitney’s Free Friday Nights” ofrecen arte, bebidas, programación especial, música y mucho más. A las 7:30 pm, visitantes de todas las edades podrán unirse a una clase de baile en línea “Boots on the Ground” en el vestíbulo, impartida por la instructora de Extensión de Ailey, Pilin Anice. Más temprano, inspirándose en los temas y artistas de la colección y las exposiciones del Whitney, los adolescentes podrán participar en proyectos prácticos de creación artística en colaboración con artistas contemporáneos y educadores. Más información:https://whitney.org.

Cortesía Whitney Museum

San Valentín y Carnaval en el CMOM

El Children’s Museum of Manhattan (212 West 83rd Street) invita a las familias a celebrar el Día de San Valentín y el Carnaval con un fin de semana especial de actividades artísticas, y música en vivo. Este sábado 14 y domingo 15 de febrero, los corazones latirán al ritmo del hip-hop y los colores vibrantes del Carnaval en una programación pensada para todas las edades. El sábado, los niños podrán crear ramos 3D de corazones que celebran el amor y la conexión, además de decorar imanes con mensajes cariñosos. El domingo, el espíritu del Caribe llega con la energía de CarNYval Dancers, seguido de un taller para decorar tambores de papel con colores carnavalescos. Un fin de semana lleno de creatividad y celebración para compartir en familia. Más información:https://cmom.org.

Foto: Omalys-Bomazo

Miramar en el Flushing Town Hall

Este sábado 14 de febrero, el Flushing Town Hall ofrecerá una velada romántica para los amantes de la danza con un concierto especial de Miramar. Con una nostálgica mezcla de boleros latinos, rock psicodélico, bossa nova, funk y jazz, la agrupación crea un paisaje sonoro exuberante y onírico para el público. La magia de Miramar reside en la química entre la vocalista y compositora Rei Álvarez y la “gran voz de la diva”, Laura Ann Singh, quienes armonizan con precisión. A las 7 pm, los asistentes podrán disfrutar de una clase de bolero impartida por la instructora de baile de salón Jacqueline Babek, quien les presentará los ritmos y pasos del bolero. Disponible en: www.flushingtownhall.org.

Foto: Chris Smith

La India canta al amor en el Ritz Theatre

La India celebrará el Día del Amor con un concierto este viernes 14 de febrero en el Ritz Theatre (1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ), en una noche pensada para vivir la pasión, el romance y la salsa en su máxima expresión. Con una trayectoria que supera las tres décadas y una voz inconfundible, La India se mantiene como una de las figuras femeninas más influyentes y respetadas de la salsa. Ganadora de múltiples premios internacionales y reconocida por su intensidad interpretativa, la artista ofrecerá un espectáculo cargado de emoción, energía y grandes éxitos que han marcado generaciones, tales como “Dicen que soy”, “Ese hombre”, “Vivir lo nuestro” y muchos más. A las 8:00 pm. Boletos: Ticketmaster.com.

Foto: Cortesía

La Hora Mágica de Broadway

Acompañe a Jim Vines y Carl Mercurio este fin de semana de San Valentín en su exitoso espectáculo, “Broadway Magic Hour”. Este espectáculo de magia para toda la familia fue elegido “Uno de los Mejores Espectáculos de Magia de Nueva York” por Time Out NY y ahora incluye dos funciones especiales para San Valentín. Una excelente manera de celebrar el amor con risas, asombro y una espectacular experiencia de magia en vivo, lleno de ilusiones asombrosas, risas a carcajadas y una participación inolvidable del público. Sábado 14 y domingo 15 de febrero a las 2:00 pm. Más información: https://broadwaymagichour.com.

Foto: Michelle Tabnick PR

Absenta y ostras en el Fulton Market

La serie “Fish Market Monologues Presents” se estrena con “Absinthe & Oysters: A Forbidden Valentine’s”, que se celebrará este sábado 14 de febrero, en la Cooperativa del Mercado de Pescado Fulton de Hunts Point (800 Food Center Drive). Por una sola noche, el mercado de pescado se transforma en un ambiente gastronómico cautivador con jazz latino en directo, generosos vinos, torres de ostras, almejas y langostinos, un plato principal de salmón y paella de Hidden Fjord, y un ritual guiado de absenta inspirado en los profundos vínculos de esta bebida con el histórico paseo marítimo de Nueva York. De 7:00 a 10:00 pm. Más información y entradas disponibles en:https://www.eventzilla.net.

Foto: Ryan Kailath

San Valentín con jazz en Saaqi

Para celebrar un San Valentín diferente, visite Saaqi, el concepto de cóctel y bar de Musaafer NYC. El 14 de febrero, los invitados podrán disfrutar de un dúo de jazz en vivo con Jostein Gulbrandsen (guitarra) y Nori Naraoka (bajo) de 6:00 a 9:00 pm, junto con una carta ampliada de tapas con opciones selectas del exclusivo menú degustación. De 9:00 pm a 12:00 am, la noche continuará con un DJ en vivo. Más información: https://www.musaaferrestaurants.com/saaqi-nyc.





Gera MX y Alemán en el Brooklyn Paramount

La escena urbana mexicana toma Brooklyn con la gira Rich Mafia, el proyecto que une a dos de los raperos más influyentes del momento: Gera MX y Alemán. El dúo se presentará el próximo miércoles 18 de febrero en el Brooklyn Paramount ( 385 Flatbush Ave Ext), como parte de su tour por Estados Unidos. Reconocido como uno de los máximos exponentes del rap en español, Gera MX ha llevado su música a escenarios de talla internacional, consolidando una propuesta que combina lírica introspectiva y flow contundente. Junto a Alemán, otra figura clave del hip hop latino contemporáneo, Rich Mafia promete un espectáculo cargado de energía. A las 7:00 pm.Boletos: www.ticketmaster.com.