NYC cuestiona al gobierno federal por quitar la bandera del orgullo en Stonewall

El retiro por orden del Gobierno Federal de la bandera del Orgullo que ondeaba en el Monumento Nacional Stonewall ha desatado una ola de condenas por parte de funcionarios electos, miembros del colectivo LGBTQ+ y neoyorquinos en general.

La decisión fue condenada, entre otros, por el senador estatal Erik Bottcher –representante por el Distrito 47-, quien en una presentación en MSNOW’s Chris Jansing Reports expresó que la bandera del Orgullo no es una decoración sino que es una declaración.

“Stonewall es un hito de liberación. Retirar esa bandera envía el mensaje de que la historia LGBTQ+ es opcional, y Nueva York no lo acepta”, declaró el legislador.

El legislador enfatizó que los intentos de limitar, editar o borrar la historia LGBTQ+ solo refuerzan la determinación de los neoyorquinos de protegerla.

Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, junto con los copresidentes del Caucus LGBTQIA+ del Concejo, los concejales Chi Ossé y Justin Sanchez, no solo se manifestaron este jueves para denunciar el retiro del bandera del arcoíris, sino que a través de una carta instaron al Servicio de Parques Nacionales a devolverla inmediatamente al monumento.

Además solicitaron una respuesta rápida que detallara los motivos de esta decisión, junto con las medidas que la agencia federal tomará para garantizar que el Monumento Nacional Stonewall siga reflejando la veracidad de su historia y la comunidad que representa.

“Esta decisión envía un mensaje profundamente preocupante, que muestra al mundo que estamos dispuestos a desinfectar y borrar nuestra historia y los valores que hacen grande a Estados Unidos”, dice la carta.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también condenó la decisión del Gobierno en un comunicado enviado a la prensa en el que dijo que la retirada de este símbolo “es una acción profundamente indignante que debe revertirse de inmediato”.

Schumer resaltó el carácter “emblemático” de Stonewall, considerado la cuna del movimiento moderno por los derechos LGTBI, y aseguró que los neoyorquinos “se encargarán” de que la bandera vuelva a ondear en la plaza.

A la vez, veintiuna organizaciones del Orgullo y LGBTQIA+ se unieron para apoyar una carta en la que instan al Gobierno federal a restaurar la bandera, que fue retirada tras la nueva Guía del Departamento del Interior (DOI) que restringe el uso de banderas no pertenecientes a agencias dentro del Servicio de Parques Nacionales.

Entre las banderas permitidas se encuentran la de Estados Unidos, la del DOI y la del POW/MIA, que simboliza a los prisioneros de guerra y los desaparecidos en combate de las fuerzas armadas estadounidenses.

“Nuestra comunidad no se quedará de brazos cruzados mientras el gobierno federal intenta denigrarla y borrar nuestra historia”, declaró el director ejecutivo de NYC Pride, Im Lynde. .

En junio de 2016, el Monumento Nacional Stonewall se convirtió en el primer monumento nacional dedicado a la historia LGBTQIA+. Conmemora los Disturbios de Stonewall de 1969, considerados ampliamente como el nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBTQIA+.

Con información de EFE