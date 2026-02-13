Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del viernes 13 de febrero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con muchos sorteos que brindan a los participantes la oportunidad de conseguir premios millonarios. Si te gustaría participar en esta lotería o simplemente deseas estar al corriente de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, continúa para ver más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy viernes, 13 de febrero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del viernes 13 de febrero

Combinación mediodía: 04 06 06 08

Combinación noche: 06 07 09 08

Números ganadores de Pick-4 del viernes 13 de febrero

Combinación mediodía: 00 07 02 01 08

Combinación noche: 09 00 07 03 08

Números ganadores de Cash4Life del viernes 13 de febrero

Los números ganadores son: 02 26 41 55 56

Cash Ball: 04

Números ganadores de Jersey Cash-5 del viernes 13 de febrero

Los números ganadores son: 02 05 12 15 17 B-12

Multiplicador: 4

Bote acumulado: $943,000

¿A qué hora inician los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey tienen distinta frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción para el sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que se basan en la selección de números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se eligen tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que desee o marcar la opción de “Quick Pick” para que se generen al azar y no tener que pensar.

Jugando a Pick-3, tienes la posibilidad de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes adivinar los cuatro números en el orden concreto en el que salieron.

Ambos juegos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega también a diario a las 9:00 PM de Nueva Jersey. A diferencia de los anteriores, solo se juega una vez.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes escoger cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, tendrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar los números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos arrancan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y dan la posibilidad de recibir dinero a diario a los afortunados.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el orden exacto en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide, ganarás el premio mayor del juego.

Además de este premio, Pick-6 también otorga premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo son sus sorteos? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

