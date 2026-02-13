Polymarket abrió supermercado privado “gratis” por pocos días en Nueva York; Trump Jr. es asesor

A pesar del frío cientos de personas hicieron fila ayer para tener la oportunidad de abastecerse en la “primera tienda de comestibles gratuita” de la ciudad de Nueva York, “The Polymarket”, estrategia de mercadeo de la plataforma de apuestas del mismo nombre.

“A los compradores se les dio una bolsa de mano y se les dijo que la llenaran hasta el borde en la tienda de comestibles”, describió CBS News. Se ofrecieron productos agrícolas, alimentos no perecederos y artículos de aseo. En la primera jornada se beneficiaron más de 400 neoyorquinos que hicieron fila horas antes de la apertura a las 2 p.m. del jueves.

El automercado ubicado en West Village (137 7th Av South, esquina con Charles St) seguirá siendo gratuito tres días más, abriendo en los siguientes horarios hasta que se agote la mercancía: viernes 13 de febrero a las 2 p.m. y sábado 14 y domingo 15 a las 12 p.m. El lunes 16 se aceptarán donaciones de comida no perecedera de 12 a 6 p.m.

Polymarket también hizo una donación de $1 millón de dólares al Banco de Alimentos de la Ciudad de Nueva York, para ayudar a combatir la inseguridad nutricional en los cinco distritos. La empresa incorporó a Donald Trump Jr. como asesor, después de que su firma -1789 Capital- invirtiera en ella, según The Wall Street Journal.

La tienda es “un aparente guiño a la campaña del alcalde Zohran Mamdani” sobre activar mercados municipales para abaratar los precios, comentó New York Post. Esta iniciativa de Polimarket siguió una similar de Kalshi, el mercado de predicciones rival, que organizó un sorteo de comestibles de $50 dólares para los compradores al otro lado de la ciudad, en el East Village, a principios de este mes.

Esas y otras plataformas de apuestas se enfrentan a un mayor escrutinio por parte de los reguladores estatales. Mamdani respondió con picardía al anuncio de la tienda gratuita de Polymarket la semana pasada en Twitter/X, publicando una foto de un titular sarcástico que decía: “Desgarrador: La peor persona que conoces acaba de dar una buena impresión”.

“Estamos en tiempos difíciles. Las cosas están muy caras, así que esto ayuda”, declaró Tori Hall, residente de Forest Hills (Queens), quien estaba segunda en la fila afuera de la tienda temporal. “Es una gran ayuda”.

Polimarket, popular aplicación que permite a los usuarios apostar en eventos mundiales como acciones militares y resultados políticos, ha suscitado preocupación por el posible uso de información clasificada o privilegiada.

Esta misma semana un miembro de las reservas de las Fuerzas de Defensa de Israel y un civil fueron acusados ??en Israel por el presunto uso de información militar clasificada para realizar apuestas en la plataforma, según The Block, un portal de noticias sobre criptomonedas.

Los mercados de predicciones también han provocado la ira de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien en una “alerta al consumidor” previa al reciente Super Bowl 2026 advirtió que las plataformas podrían violar las leyes estatales de juego y poner a los usuarios en un “riesgo financiero significativo”.

Polymarket es un mercado estadounidense de predicciones basado en criptomonedas, con sede en Manhattan (NYC). Lanzado en 2020, ofrece una plataforma donde las personas pueden apostar sobre resultados en partidos deportivos, indicadores económicos, patrones meteorológicos, premios y eventos políticos y legislativos.

Ha sido prohibida por gobiernos en múltiples jurisdicciones, como Francia. La plataforma fue bloqueada inicialmente en Estados Unidos debido al escrutinio regulatorio, pero la segunda administración de Donald Trump flexibilizó el marco regulatorio para Polymarket.