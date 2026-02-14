Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 13 de febrero de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 13 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 13 de febrero

Los números ganadores son: 01 04 05 06 09 25 27 32 33 41 46 47 49 51 60 61 69 71 79 80

Números ganadores de Numbers del viernes 13 de febrero

Combinación mediodía: 01 02 01

Combinación noche: 01 01 07

Números ganadores de Win 4 del viernes 13 de febrero

Combinación mediodía: 07 05 01 05

Combinación noche: 06 01 07 05

Números ganadores de Take 5 del viernes 13 de febrero

Combinación mediodía: 03 16 25 29 36

Combinación noche: 04 25 26 32 39

Números ganadores de Cash4Life del viernes 13 de febrero

Los números ganadores son: 02 26 41 55 56

Recomendaciones para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Si bien la lotería es un juego de azar, existen algunos trucos que ayudan a aumentar las posibilidades de acierto en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Lo primero de todo, ayuda mucho investigar y analizar las estadísticas de los números ganadores en sorteos anteriores. De entrada, ciertos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ayudar a la hora de seleccionar los números que vas a jugar.

Luego, jugar de forma regular y hacerlo en varios juegos. Al diversificar las opciones de juego, los jugadores podrían incrementar sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, se aconseja contar con un presupuesto que se pueda seguir. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas económicos.

Trucos para seleccionar tus números de lotería

Elegir números de lotería puede ser un reto, pero hay algunas estrategias que pueden hacer fácil este proceso a la vez que hacen aumentar las posibilidades de ganar.

Una opción es basarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados en sorteos previos y decantando tu elección por aquellos que son más frecuentes. Esto se basa en la teoría de que los números que han salido más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados de nuevo en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, seleccionando números que no han sido sorteados recientemente (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Algunos jugadores prefieren combinar números fríos y calientes en un solo boleto.

También se pueden utilizar sistemas de ruedas, que consisten en seleccionar grupos de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Esta técnica garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá más boletos ganadores.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario cumplimentar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

¿Qué días se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan todos los días para algunos juegos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. Para saber cuándo es cada uno te aconsejamos consultar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

