Fabricante de accesorio vinculado al tiroteo racista en Buffalo pagará $1,75 millones y dejará de venderlo en Nueva York

El fabricante de un accesorio para armas vinculado al tiroteo racista que dejó 10 personas afrodescendientes asesinadas en un supermercado de Buffalo en 2022 pagará $1.75 millones de dólares a sobrevivientes y familiares de las víctimas, además de dejar de vender el dispositivo en el estado de Nueva York. Así lo informó la fiscal general estatal Letitia James, según reseñó CBS News.

El acuerdo alcanza a la empresa Mean Arms, con sede en Georgia, y pone fin a la demanda presentada por la oficina de James tras el ataque ocurrido en el establecimiento Tops Friendly Market.

La acción judicial señalaba que el dispositivo comercializado por la compañía —un bloqueo para cargadores de rifle— podía retirarse con facilidad, lo que permitía utilizar cargadores de alta capacidad, prohibidos en Nueva York.

De acuerdo con la fiscal general, el autor del ataque, Payton Gendron, desmontó sin dificultad el mecanismo de seguridad de un rifle tipo AR-15 y logró incorporar cargadores de mayor capacidad.

James afirmó además que el empaque del producto incluía instrucciones paso a paso para retirar el seguro.

“Esperamos que al responsabilizar a este fabricante y prohibirle vender este dispositivo en el estado de Nueva York, podamos ofrecer a los habitantes de Buffalo cierto grado de tranquilidad”, declaró James durante una rueda de prensa en la ciudad.

Payton Gendron. Crédito: The Buffalo News | AP

Asimismo, abogados de las víctimas informaron que también se alcanzaron acuerdos con la familia de Gendron y con el vendedor de armas Vintage Firearms LLC.

La organización Everytown Law, que representó a parte de los demandantes, indicó que la armería cerró de forma definitiva y que su propietario se comprometió a no solicitar una licencia federal de armas en el futuro.

Los términos del acuerdo con los padres del atacante son confidenciales.

El tiroteo ocurrió en mayo de 2022, cuando Gendron, un hombre blanco, abrió fuego en un supermercado ubicado en un barrio mayoritariamente afroamericano de Buffalo. Entre las víctimas, de entre 32 y 86 años, había ocho clientes, el guardia de seguridad del local y un diácono que ayudaba a los compradores con sus compras.

Gendron cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras declararse culpable en noviembre de 2022 de múltiples cargos estatales, incluido asesinato.

Este año se espera el inicio de un juicio federal por delitos de odio y armas. El acusado se declaró no culpable y el Departamento de Justicia anunció que buscará la pena de muerte.

