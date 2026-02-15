Lotería de Nueva Jersey en vivo: resultados y ganadores del sábado 14 de febrero de 2026

La Lotería de Nueva Jersey es una de las más populares en el estado, con sorteos emocionantes que dan a los jugadores la posibilidad de conseguir premios millonarios. Si te interesa participar en esta lotería o solamente deseas estar informado de los últimos resultados de sorteos como Pick-3, Pick-4, Cash4Life o Cash5, sigue leyendo para recibir más información.

Consulta más abajo la combinación ganadora de hoy sábado, 14 de febrero de 2026 de la lotería de Nueva Jersey. Ahora mismo, te proporcionamos los últimos resultados de los últimos sorteos:

Números ganadores de Pick-3 del sábado 14 de febrero

Combinación mediodía: 05 02 04 02

Combinación noche: 07 05 01 04

Números ganadores de Pick-4 del sábado 14 de febrero

Combinación mediodía: 06 07 02 04 02

Combinación noche: 09 00 08 05 04

Números ganadores de Pick-6 del sábado 14 de febrero

Combinación original: 09 21 32 33 43 44

Bote acumulado: $2,900,000

Números ganadores de Cash4Life del sábado 14 de febrero

Los números ganadores son: 12 18 30 41 47

Cash Ball: 01

Números ganadores de Jersey Cash-5 del sábado 14 de febrero

Los números ganadores son: 03 07 14 19 38 B-07

Multiplicador: 2

Bote acumulado: $150,000

¿A qué hora se celebran los sorteos de Lotería de Nueva Jersey?

Los sorteos de Lotería de Nueva Jersey se juegan con distinta frecuencia en función el juego. Se celebran de lunes a domingo y algunos de ellos dos veces al día, en horario de mediodía y tarde/noche, como Pick-3 y Pick-4.

Únicamente existe una excepción que afecta al sorteo Pick-6 y es que solo se celebra los lunes y los jueves.

PICK-3 y PICK-4: ¿Cómo jugar y a qué hora son?

Tanto Pick-3 como Pick-4 son dos sorteos de lotería de Nueva Jersey que consisten en elegir números del 0 al 9. En el caso de Pick-3, se seleccionan tres números y en Pick-4, cuatro. Cada participante puede escoger los números que quiera o escoger la opción de “Quick Pick” para que se generen aleatoriamente y no tener que pensar.

Si juegas a Pick-3, tienes la opción de repetir números y el orden de los mismos no afecta al premio, mientras que en Pick-4 el orden de los números seleccionados sí importa. Por lo tanto, para ganar el premio, debes acertar los cuatro números en el orden concreto en el que fueron sorteados.

Los dos tienen un sorteo al mediodía (a las 12:59 PM ET) y otro a la tarde/noche (a las 7:57 PM ET).

JERSEY CASH 5 | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de Jersey Cash 5, o también conocido como Cash5, se juega cada día a las 9:00 PM de Nueva Jersey. En este caso, solo es una vez al día.

Para jugar a Jersey Cash 5 debes seleccionar cinco números del 1 al 43. Si aciertas los cinco números principales, lograrás el gran premio.

CASH4LIFE: ¿En qué consiste y cuándo da resultados?

En el caso de Cash 4 Life, su mecánica consiste en elegir cinco números principales del 1 al 60 y un número adicional (el “Cash Ball”) situado entre el 1 y el 4. El objetivo es acertar estos números y su premio es $1,000 dólares al día hasta el resto de tu vida.

Al Igual que Jersey Cash 5, los sorteos comienzan a las 9:00 PM de la tarde (ET) y brindan la posibilidad de recibir dinero a diario a su acertante.

PICK-6: ¿Cómo jugar y qué premios ofrece?

De manera similar a Pick-3 y Pick-4, como se menciona arriba, está Pick-6, otro juego de selección de números. En concreto, cada jugador escoge seis números del 1 al 49 y el objetivo es acertarlos en el mismo orden en que fueron seleccionados. Si tras el sorteo tu boleto coincide en dicho orden, ganarás el premio mayor del juego.

Además del premio mayor, este juego también entrega premios secundarios para aquellos jugadores que acierten cinco, cuatro o tres números en el orden correcto.

¿Cuándo se sortea Pick-6? Se celebran dos veces por semana, lunes y jueves, a las 10:57 PM de Nueva Jersey. Después tiene una opción de Double Play con un coste extra que permite repetir jugada.

