Muere de cáncer adolescente que pidió la liberación de su padre en custodia de ICE

Ofelia Torres, una adolescente de 16 años que inició una campaña para evitar la deportación de su padre, quien está bajo custodia de ICE, falleció el viernes en Chicago tras padecer un rabdomiosarcoma aviolar metastásico, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo, según informaron representantes de la familia.

El caso de Torres cobró relevancia durante el otoño pasado, tras la detención de su padre, Rubén Torres Maldonado, por agentes de la agencia en el marco de la “Operación Midway Blitz”. A pesar de su diagnóstico de cáncer en etapa 4, la joven utilizó las redes sociales y medios de comunicación para solicitar la liberación de su progenitor.

“Necesito que el mundo conozca la historia de mi papá, y si eso significa que el mundo sepa que tengo cáncer, que así sea. Me da igual”, afirmó en aquel momento, añadiendo: “Necesito a mi papá”, expresó la joven hispana en una entrevista concedida al programa “Nightline” de ABC News.

Avances legales previos a su deceso

Tres días antes de su fallecimiento, un juez de inmigración emitió un fallo que otorga a Torres Maldonado el derecho condicional a la cancelación de la deportación, paso previo a la residencia permanente. De acuerdo con su familia, la adolescente pudo presenciar dicha audiencia de manera virtual.

“Ofelia fue heroica y valiente ante la detención de ICE y la amenaza de deportación de su padre. Lamentamos su fallecimiento y esperamos que sea un ejemplo para todos nosotros de valentía y de lucha por lo que es justo hasta el último aliento”, precisó Kalman Resnick, abogado del padre.

Detalles de la detención de Torres-Maldonado

El arresto ocurrió el 18 de octubre en un establecimiento comercial en Niles, Illinois. La defensa denunció que agentes federales rompieron la ventana del vehículo de Torres-Maldonado y lo sacaron a punta de pistola.

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, argumentó que el hombre intentó huir chocando un vehículo oficial y señaló antecedentes por infracciones de tránsito y falta de licencia válida.

“A los agentes de ICE que rompieron la ventana de mi papá, al agente de ICE que le apuntó con un arma a mi papá, no estoy enojada con ustedes… Solo quiero que sepan que eso no fue lo correcto”, dijo la joven ofelia a ABC News.

