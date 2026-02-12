Arrestan a supervisor de CBP por albergar a inmigrante indocumentada en su casa

Un supervisor de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fue arrestado y acusado de albergar en su vivienda a una inmigrante indocumentada, informó este miércoles la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

El fiscal federal Nicholas J. Ganjei anunció los cargos contra Andrés Wilkinson, de 52 años, quien compareció inicialmente ante la corte y permanecerá bajo custodia a la espera de una audiencia de detención programada para mañana ante el juez magistrado estadounidense Brian C. Bajew.

Wilkinson trabaja en CBP desde 2001 y fue ascendido a un cargo de supervisión en 2021. Entre sus responsabilidades figuraba supervisar la aplicación de las leyes aduaneras y migratorias.

De acuerdo con la denuncia penal, las autoridades recibieron información de que una persona indocumentada residía sin autorización legal en la casa del funcionario. El documento sostiene que Wilkinson conocía el estatus migratorio irregular de la mujer y que mantenía una relación sentimental con ella.

Registros judiciales citados en el caso indican que la inmigrante ingresó inicialmente a Estados Unidos con una visa de no inmigrante en agosto de 2023, pero permaneció en el país más allá del periodo autorizado.

Vivía con su hijo menor

Entre junio y noviembre de 2025, agentes vigilaron la residencia de Wilkinson y observaron a la mujer viviendo allí junto a su hijo menor, según los cargos. Los investigadores también la vieron utilizando vehículos registrados a nombre del supervisor de CBP, conforme a los documentos judiciales.

En febrero de 2026, las autoridades entrevistaron a la inmigrante indocumentada. Según la denuncia, ella habría residido con Wilkinson desde agosto de 2024. El expediente judicial también señala que el funcionario le proporcionó apoyo financiero, incluido alojamiento, tarjetas de crédito, ayuda para cubrir obligaciones económicas y acceso a un vehículo a su nombre.

Además, la acusación sostiene que Wilkinson transportó a la mujer, a sabiendas de su situación migratoria, a través de controles de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. También se le atribuye haber viajado con ella a San Antonio, y mensajes citados en el caso indicarían que tanto la mujer como su hijo vivían con él.

Si es declarado culpable, Wilkinson enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión federal y una posible multa máxima de $250,000 dólares.

La investigación fue realizada por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP en Laredo. El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Manuel Cárdenas.

La Fiscalía indicó que este proceso forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que, según las autoridades, busca utilizar todos los recursos del Departamento de Justicia para enfrentar la inmigración irregular, desmantelar cárteles y organizaciones criminales transnacionales y proteger a las comunidades de delitos violentos.

