Obesidad: los estados con mayores tasas en EE.UU.

Un nuevo estudio de la clínica de salud hormonal Feel30, basado en datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), revela un panorama preocupante: West Virginia tiene actualmente la tasa más alta de obesidad adulta en Estados Unidos, con una prevalencia del 41.2%.

El informe confirma una tendencia persistente: los estados del sur y del medio oeste concentran las cifras más elevadas, mientras que varias regiones del noreste y la costa oeste muestran porcentajes significativamente menores.

Los estados de EE.UU. con mayor obesidad adulta

Tras West Virginia, el ranking nacional queda así:

2. Mississippi – 40.1%

3. Arkansas – 40%

4. Louisiana – 39.9%

5. Alabama – 39.2%

6. Oklahoma – 38.7%

7. Indiana y Iowa – 37.8% (empate)

8. Tennessee – 37.6%

9. Nebraska – 36.6%

10. Ohio – 36.4%

Kentucky y Pennsylvania quedaron fuera del análisis por falta de datos suficientes.

Pero el estudio va más allá del promedio estatal y pone el foco en las disparidades raciales y étnicas. En West Virginia, la obesidad es más común entre adultos no hispanos indígenas americanos o nativos de Alaska, con una tasa del 48.9%. En Mississippi, Arkansas, Louisiana y Alabama, el mayor impacto se observa en la comunidad negra no hispana, alcanzando hasta 49.6% en Alabama.

En muchas de las regiones donde hay altos índices de obesidad, la población no tiene acceso a alimentos frescos y no hay muchos espacios para realizar actividad física. (Foto: Shutterstock)

El contraste: dónde se vive con menos obesidad

En el extremo opuesto aparece Colorado, que registra la prevalencia más baja del país (24.9%). Le siguen:

2. Hawaii – 26.1%

3. Massachusetts – 27.4%

4. California – 27.7%

5. Nueva York – 28%

6. Vermont – 28.8%

7. Nueva Jersey – 28.9%

8. Connecticut – 29.4%

9. Florida – 30.1%

10. Utah – 30.2%

Estos estados comparten algunos patrones: mayor acceso a alimentos frescos, más espacios para la actividad física y políticas públicas enfocadas en prevención.

Un problema de salud pública con raíces profundas

“Según el CDC, aproximadamente el 39.2% de los hombres y el 41.3% de las mujeres en EE.UU. viven con obesidad”, explicó Anneliese Cadena, enfermera practicante principal de Feel30. La especialista subrayó que influyen múltiples factores, desde la alimentación y el sedentarismo hasta condiciones socioeconómicas y genética.

Cadena también señaló que, aunque las tasas han aumentado durante décadas, podría observarse una ligera desaceleración en los próximos años gracias al mayor uso de medicamentos para bajar de peso y a una creciente conciencia sobre la salud metabólica.

Expertos en salud pública advierten que la obesidad no es solo una cuestión individual. Está asociada con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer, lo que eleva significativamente los costos del sistema médico y afecta la calidad de vida de millones de personas.

El estudio refuerza la necesidad de estrategias específicas por región y comunidad. En el sur y el medio oeste influyen factores como menor acceso a atención preventiva, abundancia de alimentos ultraprocesados y entornos que dificultan el ejercicio regular. En comunidades históricamente marginadas, estas barreras se agravan por desigualdades económicas de larga data.

Aun así, especialistas ven espacio para el optimismo. La combinación de innovación médica, educación nutricional y programas comunitarios podría ayudar a estabilizar, o incluso reducir, las cifras en el mediano plazo.

Por ahora, los datos dejan claro un mensaje: la obesidad adulta sigue siendo uno de los mayores retos de salud en EE.UU., con impactos desiguales según el lugar donde se viva y el origen racial o étnico. Comprender esas brechas es el primer paso para construir soluciones más equitativas y efectivas.

