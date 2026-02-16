Rubio advierte que no es fácil llegar a un acuerdo con Irán por el radicalismo de sus líderes

El secretario de Estado Marco Rubio manifestó este lunes las complicaciones relacionadas al diálogo nuclear con Irán, previo al encuentro diplomático en Ginebra del martes. Durante una rueda de prensa en Hungría, el funcionario estadounidense subrayó la naturaleza del liderazgo en Teherán como el principal obstáculo para alcanzar un consenso.

De acuerdo con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, en declaraciones recogidas por EFE, “llegar a un acuerdo con Irán no es fácil”, argumentando que el país está dirigido por “clérigos chiítas radicales” que “toman decisiones de política sobre la base de la pura teología”.

Pese a estas declaraciones, aclaró que la administración estadounidense “no prejuzga las conversaciones” y confirmó que su equipo negociador ya se desplaza hacia territorio suizo.

La postura de la administración Trump

Rubio destacó que la prioridad del presidente Donald Trump es agotar la vía diplomática. Aseguró que Estados Unidos mantiene la disposición de lograr un acuerdo pacífico, siempre que Irán responda a las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington.

Sin embargo, este enfoque coexiste con una postura de fuerza, marcada por el envío de un segundo portaaviones a la región y las advertencias de posibles acciones militares si falla el diálogo.

¿Qué expectativas tiene Irán al respecto?

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, confirmó su presencia en Ginebra para la segunda ronda de contactos.

“He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas”, señaló el funcionario iraní a través de X.

Paralelamente a la actividad diplomática, la Guardia Revolucionaria de Irán inició este lunes ejercicios navales en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de crudo.

