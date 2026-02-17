Ana María Archila es nombrada comisionada para Asuntos Internacionales de NYC

La veterana activista por los derechos de los inmigrantes y trabajadores, Ana María Archila, fue nombrada este martes como comisionada para Asuntos Internacionales, según anunció el alcalde Zohran Mamdani.

En su nuevo rol, Archila asesorará a las agencias municipales en asuntos diplomáticos, dará la bienvenida a diplomáticos extranjeros a Nueva York y dirigirá programas de desarrollo de liderazgo como los Embajadores Jóvenes de Nueva York. Además, trabajará para garantizar que la ciudad de Nueva York siga siendo un hogar acogedor para la comunidad global y será el enlace de la ciudad con las Naciones Unidas y el Departamento de Estado.

El alcalde Mamdani sostuvo que la incorporación de Archila, quien se desempeñaba hasta ahora como codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP), a su administración está cimentada en continuar con el legado de los inmigrantes que ayudaron a construir la ciudad de Nueva York y que la siguen fortaleciendo a través de sus historias y diversidad.

“A través de su liderazgo en el Partido de las Familias Trabajadoras, ha ayudado a liderar un movimiento que prioriza a los trabajadores neoyorquinos y exige un gobierno que haga lo mismo”, declaró el mandatario municipal. “Aporta claridad moral y un profundo compromiso con las personas que mantienen esta ciudad en funcionamiento. Como Comisionada de Asuntos Internacionales, seguirá haciendo lo mismo para garantizar que el mundo siga siendo bienvenido en la ciudad que todos llamamos hogar”.

Por su parte, Archila indicó que le entusiasmaba aplicar sus más de 20 años de experiencia liderando organizaciones de derechos de los inmigrantes y justicia económica a la tarea de forjar relaciones sólidas con misiones diplomáticas, gobiernos y movimientos que trabajan para abordar los desafíos de la desigualdad, el cambio climático y el retroceso democrático.

“Me siento profundamente honrada de unirme a la administración transformadora del alcalde Mamdani e inculcar en la Oficina de Asuntos Internacionales su compromiso de hacer de Nueva York un lugar donde todos puedan vivir con dignidad”, afirmó.

A lo largo de su carrera, la activista nacida en Colombia ha liderado iniciativas para la reforma migratoria, la licencia por enfermedad remunerada, el aumento del salario mínimo y la aprobación de la Ley Dream de Nueva York. En 2022, se postuló para vicegobernadora de Nueva York y, como candidata por primera vez, obtuvo 213,210 votos.

La trayectoria de la defensora fue reconocida por El Diario, que la homenajeó como una de sus Mujeres Destacadas.

Reconocen su liderazgo

El nombramiento de Archila generó comentarios positivos entre directores de organizaciones comunitarias y diplomáticos.

Para Frankie Miranda, presidente de la Hispanic Federation, el nombramiento de Ana María Archila como Comisionada de Asuntos Internacionales es una buena noticia para la comunidad, ya que la activista “siempre ha liderado con valentía y un profundo sentido de responsabilidad hacia las familias inmigrantes y trabajadoras”, agregando que la “voz de Nueva York en el mundo será más fuerte porque Ana María entiende que nuestro liderazgo global comienza con una firme defensa de la justicia y la dignidad humana en nuestro país”.

El presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), Murad Awawdeh, destacó que el nombramiento era testimonio de una trayectoria dedicada a conectar las necesidades de la comunidad con servicios, programas y políticas a nivel municipal, estatal y federal.

“Ha dedicado más de veinte años a luchar por los derechos y la dignidad de los trabajadores aquí en la Ciudad de Nueva York, como ejecutiva de una organización sin fines de lucro y miembro de la junta directiva de numerosas organizaciones, incluida la nuestra. No podemos imaginar una defensora más fuerte de todos los neoyorquinos a nivel global que Archila”, acotó Awawdeh.

El director nacional del Partido de las Familias Trabajadoras, Maurice Mitchell, expresó su satisfacción ante el nombramiento en un comunicado en el que dijo: “Nos complace ver a Ana María dar este gran paso adelante y unirse a la administración de Mamdani en un nuevo y audaz momento político que tanto contribuyó a crear”.

Patrick Gaspard, exembajador de Estados Unidos en Sudáfrica y miembro distinguido del Center for American Progress, calificó a Archila como una líder de primera línea en la lucha contra los desafíos transnacionales actuales: inmigración, cambio climático y creciente disparidad económica.

“En un momento en que nuestras alianzas se han visto comprometidas y nuestros valores comprometidos, el alcalde Mamdani ha hecho una elección inspiradora para esta ciudad global: una líder con una trayectoria comprobada de encontrar puntos en común para el progreso”, consideró el diplomático.

Mamdani también nombró a Faiza Ali como comisionada de la Oficina de Asuntos Inmigrantes de la Alcaldía (MOIA).