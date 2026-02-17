Avalancha en el norte de California: 10 esquiadores desaparecidos

Rescatistas trabajan para encontrar a 10 esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California, golpeado por una fuerte tormenta, informaron este martes las autoridades locales.

El alud se produjo a las 11:30 a.m. (PT) en el pico Castle, uno de los más populares del Bosque Nacional de Tahoe, e impactó a 16 personas: 12 esquiadores y 4 guías, dijo el Departamento del Sheriff del condado de Nevada, que limita con la región.

“Al menos 6 de los esquiadores sobrevivieron a la avalancha y permanecieron en el lugar a la espera del rescate, con los 10 restantes desaparecidos a la hora de este despacho”, detalló la oficina.

“Los esfuerzos de rescate avanzan ahora con 46 socorristas”, indicó. “Las condiciones climáticas permanecen altamente peligrosas”, agregó.

El Sierra Avalanche Center había emitido previamente una alerta por avalanchas para este lunes 17 de febrero, vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. del martes 18, advirtiendo sobre un riesgo altoen zonas rurales de la Sierra Nevada.

Según el boletín oficial, se esperaban avalanchas de gran magnitud durante el martes, la noche del martes y, al menos, hasta la madrugada del miércoles, con la posibilidad de que las condiciones peligrosas se mantuvieran durante toda la jornada del miércoles.

“Existe un alto riesgo de avalanchas en las zonas rurales. Se esperan grandes avalanchas el martes, el martes por la noche y, al menos, hasta la madrugada del miércoles”, señaló el centro en su advertencia, agregando que el nivel de peligro podría prolongarse más allá de lo inicialmente previsto.

Las autoridades confirmaron que la atención del evento ya está en marcha. Equipos de emergencia trabajan en el área para evaluar el alcance del incidente y determinar si hay personas atrapadas o heridas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de los esquiadores presuntamente involucrados, y las investigaciones continúan mientras se monitorean de cerca las condiciones meteorológicas y del terreno.

