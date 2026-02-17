Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 17 de febrero de 2026

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 17 de febrero.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 17 de febrero

Los números ganadores son: 01 05 09 13 14 23 27 35 38 40 43 45 50 53 58 59 68 71 72 76

Números ganadores de Numbers del martes 17 de febrero

Combinación mediodía: 05 07 08

Combinación noche: 02 03 01

Números ganadores de Win 4 del martes 17 de febrero

Combinación mediodía: 08 02 01 07

Combinación noche: 04 00 03 05

Números ganadores de Take 5 del martes 17 de febrero

Combinación mediodía: 06 21 26 33 36

Combinación noche: 08 15 21 28 33

Números ganadores de Cash4Life del martes 17 de febrero

Los números ganadores son: 11 22 32 56 60

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es importante evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más frecuentes es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto hace que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no revisar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Asimismo, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Por último, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Estrategias para seleccionar tus números de lotería

Seleccionar tu jugada de lotería puede ser un desafío, pero hay algunas tácticas que pueden ayudar en este proceso a la par de aumentar las posibilidades de ganar.

Un buen truco es apoyarse en la estadística, analizando las frecuencias de los números sorteados anteriormente y seleccionando aquellos con mayor frecuencia. Esto se basa en la teoría de que los números que salen más veces en el pasado tienen más probabilidades de ser sorteados nuevamente en el futuro.

Otra estrategia es usar un enfoque de números fríos y calientes, escogiendo números que no han sido sorteados antes (números fríos) o números que se sortearon con frecuencia en un período corto (números calientes). Muchos participantes combinan números fríos y calientes en un solo boleto.

Otra forma útil es usar sistemas de ruedas, que se basan en seleccionar un grupo de números y combinarlos en diferentes boletos de lotería. Este enfoque garantiza que, si se aciertan algunos números del grupo seleccionado, habrá varios boletos ganadores.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, es necesario completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

¿Cuándo se celebran los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información concreta sobre las fechas de cada uno se encuentra en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

Otros resultados de la Lotería