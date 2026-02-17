Nueva York: el tiempo para hoy martes 17 de febrero

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir por las calles de Nueva York este martes? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 46 grados Fahrenheit (8ºC) y una mínima de 37 grados Fahrenheit (3ºC). Por otra parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 14% en el transcurso del día y del 14% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 5.59 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:33 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 43 grados Fahrenheit (3 y 6 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 85% por la mañana, 60% por la tarde y 85% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos cálidos, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.