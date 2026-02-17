Trump confirmó que Rubio está buscando un acuerdo con Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que su administración ha iniciado contactos directos con las autoridades de Cuba, y afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, lidera las conversaciones actuales con el objetivo de establecer un nuevo marco de entendimiento entre ambas naciones.

El mandatario vinculó la necesidad de este acercamiento a la severa crisis que atraviesa el país caribeño. Durante su intervención ante los medios, el mandatario describió a Cuba como una “nación fallida” y destacó el impacto de la escasez de recursos energéticos en la operatividad básica de la isla.

“Estamos hablando con Cuba ahora mismo. Marco Rubio está hablando con Cuba ahora mismo, y deberían totalmente llegar a un acuerdo, porque es… realmente una amenaza humanitaria”, afirmó el presidente, quien además mencionó que la falta de combustible ha provocado la acumulación de aeronaves en las pistas de aterrizaje por la imposibilidad de despegar.

Postura sobre sanciones y opción militar

El Ejecutivo estadounidense defendió la restricción total de suministros, subrayando que bajo su política actual “no haya petróleo, no haya dinero, no haya nada” fluyendo hacia territorio cubano, señaló EFE. Estas medidas incluyen sanciones a terceros países que provean hidrocarburos a La Habana, sumándose al reciente bloqueo del crudo venezolano destinado a la isla.

Respecto a la posibilidad de una intervención armada similar a la ejecutada recientemente en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro, el presidente descartó la urgencia de tal medida en el contexto cubano. Aunque evitó profundizar en detalles estratégicos, señaló que “no sería una operación muy dura”, añadiendo posteriormente: “no creo que eso sea necesario”.

El mandatario expresó que el éxito de estas conversaciones beneficiará directamente a los ciudadanos de origen cubano residentes en Estados Unidos. “Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por (el régimen de) Castro y las autoridades cubanas, los han tratado horriblemente”, declaró Trump, anticipando que estas familias podrán reencontrarse en la isla una vez se resuelva el conflicto.

