Caos en registros vitales de Nueva York: residentes esperan meses y hasta años por certificados ya pagados

La frustración crece en distintas comunidades del estado luego de que varios residentes de Nueva York denunciaran retrasos prolongados en la entrega de registros vitales solicitados a la Oficina de Registro Civil del Estado, documentos esenciales para trámites cotidianos como licencias de conducir, pasaportes o seguros médicos.

El problema, que salió a la luz en 2024 tras revelarse un atraso de más de 11,000 solicitudes genealógicas, según señala CBS 6 News, ahora parece extenderse a certificados oficiales de nacimiento, matrimonio y defunción. Estos documentos son indispensables para gestionar identificaciones oficiales, administrar patrimonios o cumplir con requisitos federales como la Real ID.

Meses de espera por un acta de nacimiento

El medio citado anteriormente informa que uno de los casos más recientes es el de Memory Burcalow, quien presentó el 26 de marzo de 2025 una solicitud para obtener una copia certificada de su acta de nacimiento. Por el trámite pagó casi $80 dólares.

“Ha pasado casi un año”, afirmó. “Presenté la solicitud el 26 de marzo de 2025”.

Burcalow explicó que necesitaba el documento para tramitar una identificación Real ID antes de que expirara su licencia de conducir. “Sabía que mi licencia estaba por vencer. Sabía que necesitaba una identificación oficial y un certificado de nacimiento para demostrar mi identidad”, señaló.

Sin embargo, casi 12 meses después, asegura que todavía no ha recibido el certificado. En enero decidió contactar a VitalChek, la empresa que procesa los pedidos en nombre del estado, para consultar el estado de su solicitud.

Según relató, la compañía respondió por correo electrónico indicando que el Registro Civil estatal no había contestado una solicitud de actualización enviada previamente. “Presentaremos otra solicitud de estado para enfatizar la urgencia de este asunto”, decía el mensaje. También prometían informar cualquier novedad.

Para Burcalow, la experiencia ha sido desesperante. “Siento que es una estafa: pagué $79.50 por algo que no voy a recibir. Y no solo yo, sino también muchos otros”, expresó.

Un retraso que arrastra años

Su testimonio refleja una problemática que ya había sido denunciada públicamente por CBS6 Albany en 2024, cuando el medio reveló que existían miles de solicitudes genealógicas sin procesar desde hacía años.

Uno de esos casos es el de Nancy Langlie, quien solicitó registros genealógicos en abril de 2021 y pagó una tarifa de $22. Casi 5 años después, aseguró que todavía no ha recibido el documento ni un reembolso. “No lo he recibido”, declaró cuando fue consultada sobre si finalmente obtuvo el registro.

Ante el creciente malestar, CBS6 solicitó información al Departamento de Salud del Estado de Nueva York, entidad que supervisa la Oficina de Registros Vitales. El medio buscó cifras actualizadas sobre el volumen de solicitudes atrasadas y el monto total recaudado por trámites aún pendientes.

El departamento declinó ofrecer una entrevista, pero emitió un comunicado en el que afirmó estar comprometido con mejorar el acceso a los registros vitales. Además, destacó que, gracias a la gobernadora Kathy Hochul, el Presupuesto Ejecutivo incluye $7 millones destinados a digitalizar registros archivados y no digitalizados, así como a reforzar la plantilla del programa para reducir el retraso.

A comienzos de 2025, el comisionado de Salud del estado, el doctor James McDonald, señaló que se estaban impulsando esfuerzos de modernización. “Si digitalizamos más, podremos hacer las cosas de manera más eficiente”, afirmó entonces.

En marzo de 2025, CBS6 reportó que la oficina acumulaba 11,830 solicitudes genealógicas sin respuesta. No obstante, cuando el medio volvió a consultar recientemente sobre la situación actual, un portavoz del Departamento de Salud respondió por correo electrónico que los pedidos genealógicos están actualmente pausados y que no se están procesando pagos para nuevas solicitudes.

La agencia también indicó que no puede proporcionar un tiempo promedio de espera ni el valor total en dólares de los pedidos pendientes, argumentando que cada solicitud es única. Esta falta de cifras claras ha incrementado la incertidumbre entre quienes ya pagaron por sus documentos.

En el caso de Burcalow, después de que CBS6 contactara al Departamento de Salud para consultar sobre su situación, recibió un nuevo correo electrónico de VitalChek ofreciéndole un reembolso. Aunque el ofrecimiento representa un alivio parcial, no resuelve el problema de fondo: la necesidad urgente del certificado para completar trámites oficiales.

Expertos en servicios públicos señalan que los registros vitales son documentos críticos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Sin ellos, muchas personas quedan en un limbo administrativo que puede afectar su capacidad para conducir legalmente, viajar al extranjero, inscribirse en seguros médicos o gestionar herencias familiares.

Mientras el estado avanza en planes de digitalización y contratación de personal, los residentes siguen esperando soluciones concretas. Para quienes necesitan certificados con urgencia, existe una alternativa: en ciertos casos, como los certificados de nacimiento y matrimonio, es posible solicitar copias certificadas directamente en el municipio local donde ocurrió el evento.

Sin embargo, esta opción no siempre es viable, especialmente cuando los registros son antiguos o corresponden a otras jurisdicciones dentro del estado.

La situación ha generado preguntas sobre la eficiencia administrativa y la transparencia en el manejo de fondos recaudados por servicios que aún no se prestan. Con miles de solicitudes acumuladas y residentes que aseguran llevar años esperando, el desafío para las autoridades es claro: restaurar la confianza pública y garantizar que documentos esenciales lleguen a quienes ya pagaron por ellos.

Sigue leyendo:

* ¿Qué hacer si tu solicitud de pasaporte de EE.UU. es rechazada?

* Estados Unidos confirma qué personas no pueden renovar su pasaporte: deberán solicitar uno nuevo

* Paso a paso: ¿cómo renovar tu pasaporte estadounidense en línea?