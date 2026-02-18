Rusia da por terminadas las “difíciles” negociaciones tripartitas en Ginebra

El negociador jefe ruso, Vladímir Medinski, dio este miércoles por terminada la tercera ronda de negociaciones sobre Ucrania con mediación de Estados Unidos que tuvieron lugar el martes y miércoles en Ginebra.

“Como ustedes saben, las negociaciones transcurrieron durante dos días. Ayer, muy largas y en diferentes formatos, y hoy, durante dos horas. Han sido difíciles, pero sustanciales”, dijo Medinski a la prensa rusa al término de las consultas en la ciudad suiza, según la agencia TASS.

La delegación rusa abandonó el hotel donde han tenido lugar las reuniones, en las que el enviado especial de la Casa Blanca para procesos de paz, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, actuaron como mediadores.

En la víspera, Ucrania confirmó que se abordaron los aspectos políticos y militares de este conflicto, además de cuestiones humanitarias.

Según la agencia rusa RIA Novosti, Medinski dijo a los medios de su país que una próxima reunión se realizará “pronto”.

Poco antes, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusó desde Kiev a Rusia de obstaculizar el progreso de las negociaciones de paz durante los contactos en Ginebra y expresó su esperanza en que se lograría un nuevo intercambio de prisioneros y de civiles cautivos.

Confirmando lo señalado por el jefe negociador ruso, Zelensky señaló que estas reuniones “fueron en efecto complicadas” y sostuvo que Moscú demoraba resultados que podrían haber hecho que estas negociaciones estuvieran ya en su fase final.

