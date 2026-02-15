Zelenski conversó con Rubio sobre las negociaciones de paz con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló este sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, del proceso de negociaciones que rusos, ucranianos y estadounidenses mantienen para poner fin a la guerra.

“Hemos hablado de cómo se puede ayudar a Ucrania a proteger a la población en medio del frío del invierno y a reforzar nuestra resiliencia”, dijo el líder de Kiev en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“También hemos hablado con detalle del proceso diplomático y de las reuniones trilaterales”, añadió Zelenski en referencia a las reuniones entre rusos, ucranianos y estadounidenses previstas para el martes y el miércoles de la semana que viene en Ginebra.

During the meeting with U.S. Secretary of State Marco Rubio @SecRubio, I briefed him on the situation at the front, Russian strikes, and the impact of attacks on Ukraine’s energy system. We discussed how to help Ukraine protect lives during the winter cold and strengthen our… pic.twitter.com/WMuAvJ5yiS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2026

Rubio, por su parte, afirmó que en la reunión con el mandatario ucraniano ambos dialogaron “sobre la seguridad de Ucrania y la profundización de las alianzas económicas y de defensa”, publicó en X. “El presidente Trump quiere una solución que ponga fin al derramamiento de sangre de una vez por todas”, aseguró.

Zelenski afirmó que las conversaciones de Ginebra deben ofrecer resultados, y dio las gracias a EE.UU. por su actitud “constructiva” a la hora de facilitar estas negociaciones.

Met with Ukrainian President @ZelenskyyUa on Ukraine's security and deepening defense and economic partnerships. President Trump wants a solution that ends the bloodshed once and for all. pic.twitter.com/DUAbiAMkhd — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 14, 2026

“Es importante que haya movimientos en las cuestiones de las garantías de seguridad y de la recuperación económica”, escribió también Zelenski.

Además del acuerdo de paz que también debe aceptar Rusia, Ucrania y EE.UU. preparan otros dos documentos por los que Washington ha de comprometerse a ofrecer garantías de seguridad a Kiev y a contribuir a la recuperación económica de Ucrania tras la guerra.

