6 tips para crear riqueza, pero que se consideran riesgosos

La inversionista Barbara Corcoran, reconocida por su participación en el programa Shark Tank, construyó su fortuna tomando decisiones de inversión que muchos asesores financieros tradicionales considerarían demasiado arriesgadas.

Antes de convertirse en una figura influyente en el mundo de los negocios, abrió camino en el mercado inmobiliario de Nueva York apostando fuerte cuando aún no contaba con una red de seguridad financiera sólida.

A lo largo de los años, Corcoran ha compartido consejos que desafían las reglas convencionales del dinero.

Aunque varias de sus recomendaciones pueden incomodar a los planificadores financieros más conservadores, también ofrecen una perspectiva distinta para quienes buscan dejar de vivir al día y acelerar la construcción de patrimonio.

A continuación, ocho estrategias que promueve y que, aunque potencialmente lucrativas, implican riesgos claros.

1. No diversificar demasiado y enfocarse en lo que conoces

Corcoran ha señalado que no cree en dispersar inversiones en decenas de áreas solo por seguir una regla general.

Su postura es que cuando una persona domina un sector, ya sea bienes raíces, un negocio específico o una industria concreta, puede detectar oportunidades con mayor claridad y actuar con confianza.

El riesgo es evidente: concentrar capital en un solo ámbito puede amplificar las pérdidas si ese mercado se debilita.

Para muchos inversionistas, una alternativa intermedia resulta más prudente: mantener cierta diversificación, pero asignar mayor peso a los sectores que realmente comprenden.

2. Comprar cuando los demás tienen miedo

Parte del éxito de Corcoran en bienes raíces se dio cuando comenzó a adquirir propiedades mientras otros inversionistas se retiraban por temor.

Cuando el miedo deprimía los precios, ella veía una ventana de oportunidad.

Sin embargo, comprar en momentos de incertidumbre requiere paciencia y capacidad financiera para resistir periodos prolongados sin recuperación inmediata.

Los mercados no rebotan en fechas fijas, y quienes no cuentan con un colchón económico pueden verse obligados a vender antes de tiempo.

3. Invertir primero en uno mismo

La empresaria suele insistir en que antes de obsesionarse con acciones o propiedades, es fundamental fortalecer las propias habilidades.

Mejorar la capacidad de generar ingresos o adquirir nuevas competencias puede tener un efecto más duradero que cualquier inversión puntual.

El inconveniente es que pagar cursos o certificaciones no siempre ofrece resultados inmediatos.

Puede sentirse como una apuesta incierta, especialmente cuando otros activos parecen estar rindiendo más rápido.

Sin embargo, a largo plazo, un mayor ingreso suele traducirse en más capital disponible para invertir.

4. Usar la deuda como herramienta estratégica

En sus inicios, Corcoran recurrió a préstamos para expandir su negocio en lugar de esperar a reunir todo el capital necesario. El financiamiento le permitió crecer con mayor rapidez.

La deuda, sin embargo, genera presión. Si los ingresos disminuyen o el proyecto no avanza como se esperaba, las obligaciones financieras pueden convertirse en un problema serio.

La lección no es endeudarse sin límite, sino comprender que el crédito puede ser útil cuando se destina a crecimiento y no a consumo cotidiano.

5. Asumir riesgos profesionales en etapas tempranas

La inversionista suele recomendar que los mayores riesgos se tomen al inicio de la carrera profesional, cuando existe más tiempo para recuperarse de un posible fracaso.

Aunque los ingresos inestables generan estrés, esa presión suele ser más manejable cuando aún no se tienen grandes responsabilidades familiares o compromisos financieros a largo plazo.

6. Confiar en el instinto, pero respaldarlo con datos

Una de las características más conocidas de Corcoran es su seguridad al confiar en su intuición al cerrar acuerdos.

La experiencia acumulada puede afinar el criterio más allá de lo que muestran los números.

Aun así, el instinto no siempre es acertado. Las decisiones basadas únicamente en corazonadas pueden fallar si no se apoyan en investigación y preparación.

La clave está en equilibrar percepción y análisis.

Estas recomendaciones muestran que crear riqueza no siempre implica seguir caminos conservadores.

Sin embargo, cada estrategia conlleva riesgos que deben evaluarse según la situación financiera y la tolerancia personal al riesgo.

