Clima de hoy en Chicago para este jueves 19 de febrero

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Por eso mismo, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 19 de febrero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se ascenderá hasta los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

La probabilidad de tener lluvias es del 67 durante el día y del 75 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. En esta época del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:29 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 43 grados Fahrenheit (6ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 28 (-2 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 68% por la mañana, 7% por la tarde y 68% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima cambiante y difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día.