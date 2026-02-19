GAO: aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, avanza en transporte de carga áerea, mientras el de Aguadilla se queda atrás

NUEVA YORK – Un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos (GAO) divulgado esta semana arrojó que el aeropuerto internacional de San Juan, Puerto Rico, ha adquirido una importancia cada vez mayor para las operaciones de carga aérea y que la isla ha trabajado para impulsar su economía mediante la expansión de estas operaciones durante los últimos años.

“El aeropuerto ha mejorado su infraestructura de la zona de operaciones y cuenta con espacio de almacenamiento en frío, esencial para las exportaciones farmacéuticas de la isla. La estrategia de expansión de Puerto Rico ha incluido la colaboración con la industria para mejorar el manejo de carga e identificar inversiones en instalaciones”, lee el resumen de los hallazgos en referencia al aeropuerto Luis Muñoz Marín (SJU), situado en Carolina, pero que forma parte de la zona metropolitana de San Juan.

El reporte, con fecha del 17 de febrero y titulado “Puerto Rico: Información sobre infraestructura y operaciones de carga aérea”, incluye los resultados del análisis de la oficina sobre las tendencias de la carga aérea, las condiciones de la infraestructura y los esfuerzos recientes para promover su crecimiento.

La carga aérea se refiere al transporte de mercancías y productos a través de aeronaves.

En el caso de Puerto Rico, la evaluación incluyó, aparte del aeródromo de San Juan, los otros dos internacionales, es decir, el Rafael Hernández de Aguadilla (BQN) y el Mercedita (PSE) en Ponce.

Según la indagación, que examinó el tránsito de carga aérea entre 2015 a 2024 por los aeropuertos, el de San Juan alcanzó un mínimo de 501 millones de libras en 2019 antes de aumentar a 621 millones de libras en 2024.

Sin embargo, en el caso del de Aguadilla, el volumen disminuyó durante ese periodo.

“El mayor de estos aeropuertos, Luis Muñoz Marín en San Juan, aumentó su volumen de carga durante este período, mientras que el volumen disminuyó en el segundo aeropuerto más grande, Rafael Hernández en Aguadilla. El Aeropuerto Mercedita en Ponce no se utiliza regularmente como aeropuerto de carga”, contrasta el estudio.

En cuanto a los productos transportados, los relacionados con cuidado de salud, como los farmacéuticos y dispositivos médicos, representaron, aproximadamente, la mitad del volumen de carga que salió de Puerto Rico.

El reporte de 64 páginas detalla que, en el de San Juan, se procesaron 538 millones de libras de carga aérea en el 2024, lo que implica un 49% más en comparación con el 2015.

Otro dato relevante es que desde ese aeropuerto se procesó, en el 2024, un 87% de la carga aérea, 58% más que en el 2015.

El informe además reveló que, en el 2024, SJU procesó un 89% de la carga doméstica de Puerto Rico y 68% de la carga internacional directa.

En contraste, en el de Aguadilla, se procesaron 83 millones de libras de carga aérea, lo que representa una baja de 69% en comparación con el 2015.

De acuerdo con los hallazgos, el BQN procesó un 13% del volumen de la carga aérea en Puerto Rico en 2024, lo que se traduce en una baja de 42% en comparación con el 2015.

En cuanto a la doméstica, desde ese aeropuerto en el oeste se procesó un 11% de la carga y 32% de la carga internacional directa.

En cuanto al Mercedita, en el sur de la isla, se procesó menos de 1% de la carga aérea de Puerto Rico en el 2024 o el mismo por ciento que en el 2015.

El informe resalta que las partes interesadas que fueron entrevistadas por la GAO señalaron que, aunque las condiciones en los aeropuertos internacionales de Puerto Rico permiten el crecimiento de las operaciones de carga aérea, se requieren mejoras.

En esa línea, los participantes identificaron los almacenes y las cámaras frigoríficas en todos los aeropuertos. “Asimismo, identificaron la necesidad de mejoras operativas. Por ejemplo, funcionarios de agencias, incluyendo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) y el Departamento de Agricultura (USDA), mencionaron la escasez de personal disponible para inspeccionar la carga, lo que podría retrasar los procesos en caso de que aumenten las operaciones”, lee el escrito.

Entre las medidas tomadas por las autoridades para promover el desarrollo de las operaciones de carga aérea se encuentran los esfuerzos para ampliar la autoridad para que algunas aerolíneas transfieran carga. Por otro lado, “Puerto Rico ha desarrollado una estrategia de carga aérea y ha trabajado con fabricantes de productos sanitarios y el sector logístico para aumentar la colaboración y estandarizar las prácticas de manipulación de productos farmacéuticos en sus aeropuertos internacionales”.

Muchos de los que participaron en el estudio consideraron que el aumento de las operaciones de carga aérea en la isla podría tener beneficios económicos positivos, como la creación de empleos y la inversión en las industrias locales.

“Por ejemplo, un mayor volumen de envíos de carga aérea podría beneficiar a la industria farmacéutica y generar empleos adicionales en el sector logístico”, destacaron.

Otro efecto positivo podría ser el impulso de mayores inversiones en aeropuertos y en infraestructura en todo el territorio.

“Representantes de Aerostar afirmaron que el aumento de la actividad de carga aérea generaría mayores ingresos para el aeropuerto de San Juan a través de las tarifas de aterrizaje pagadas por los operadores de carga aérea, los arrendamientos de terminales pagados por las empresas de logística y los servicios logísticos. Además, funcionarios de la Autoridad de los Puertos indicaron que, al aumentar la actividad de carga aérea, se podría obtener más financiación para invertir en proyectos de infraestructura aeroportuaria, lo que podría beneficiar a todos los usuarios del aeropuerto, dependiendo de la naturaleza del proyecto”, menciona el texto.

Para algunos de los entrevistados, el crecimiento de las operaciones de carga aérea podría implicar beneficios tanto para la isla como para EE.UU. en términos de la resiliencia de la cadena de suministros.

El estudio hace referencia a comentarios de representantes de Aerostar que afirmaron que, al Puerto Rico contar con un sólido centro de carga aérea, podría reducir el riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.

En cuanto a los efectos negativos del aumento en las operaciones resalta la posibilidad de sobrecargar aún más la infraestructura y los recursos. En ese sentido, funcionarios de la CBP afirmaron que su tecnología de inspección es insuficiente para procesar más carga aérea en el archipiélago. “Podrían requerirse inversiones adicionales en tecnologías de inspección avanzadas. Además, a los funcionarios de la CBP y del USDA les preocupaba que sus problemas de personal en la isla pudieran agravarse”, alerta la evaluación.

La GAO explicó que realizó el estudio en virtud de la Ley de Reautorización de la FAA (Administración Federal de Aviación) de 2024 que dispone para que la oficina examine las operaciones de carga aérea en la isla.

El personal de la GAO se basó en información de las aerolíneas a la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS), así como a datos comerciales de la Oficina del Censo para llegar a sus conclusiones.

La entidad también entrevistó a funcionarios de USDA, y de los departamentos de Seguridad Nacional (DHS), Comercio (DOC) y Transporte (DOT); así como a funcionarios del gobierno de Puerto Rico, incluyendo los aeroportuarios en los tres aeródromos internacionales. La oficina además revisó documentos de estas entidades relacionadas con el tema. Adicional, la GAO entrevistó una muestra de 29 integrantes del sector de carga aérea, incluyendo transportistas aéreos y fabricantes de productos sanitarios. La GAO también examinó las condiciones de las operaciones y la infraestructura de carga aérea la isla.

“La aviación es fundamental para la entrega de bienes urgentes, como productos para el cuidado de la salud. Con el auge del comercio electrónico, también es un medio para la entrega rápida de bienes de consumo. Puerto Rico está promoviendo las operaciones de carga aérea como una vía para impulsar el desarrollo económico”, establece la GAO.

