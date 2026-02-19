Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero

¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir a las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC). Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 39ºF (4ºC) de máxima y 39ºF (4ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 2% durante el día y del 63% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 14% en el transcurso del día y del 46% tras la caída del Sol.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:45 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:35 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con lluvia. Las temperaturas variarán entre los 37 y los 39 grados Fahrenheit (3 y 4ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 94% por la mañana, 23% por la tarde y 94% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.