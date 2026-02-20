La historia de amor y cocina que da vida a Leslie NYC en Murray Hill

Murray Hill suma una nueva dirección a su mapa gastronómico: Leslie NYC, el debut New American del chef chileno Sebastián Fernández junto a su esposa y socia, Leslie Ames, quien da nombre al restaurante.

El proyecto marca un nuevo capítulo en la trayectoria del cocinero, que hoy concentra el 100% de su energía en esta apertura y en consolidarse dentro de uno de los mercados más competitivos del mundo.

Fernández inició su camino culinario en Santiago de Chile. En esa etapa frecuentaba Q Café, un local de barrio propiedad de Leslie. Allí comenzó una historia que pronto se transformó en sociedad de vida y de negocios. Más adelante, la pareja abrió 33 Kitchen en Miami, un restaurante de enfoque peruano que recibió elogios y les permitió ganar visibilidad en Estados Unidos.

Su carrera también incluye hitos como haber cocinado para el expresidente Barack Obama en Martha’s Vineyard, además de ser reconocido entre los “Sixty Best Chefs in America” vinculados al Food Network Wine & Food / SOBE Festival.

El chef chileno Sebastián Fernández junto a su esposa y socia, Leslie Ames./Foto: Cortesía

De Miami a Nueva York

La llegada a Nueva York no estuvo exenta de dudas. “Es una ciudad compleja. El negocio es completamente distinto”, reconoce el chef. La competencia, la variedad y la exigencia del público obligan a afinar cada decisión, desde el concepto hasta la ejecución.

Aún así, Fernández asegura que este proyecto llegó en el momento correcto.

“Siempre estábamos buscando el lugar que realmente queríamos lograr. Este fue sorprendentemente fácil de posicionar. Nos hizo entender mejor los procesos y lo que realmente busca el proyecto: consolidarse y permanecer”, asegura.

La hamburguesa, preparada con una mezcla de carnes, es uno de los platos más populares./Cortesía

En Leslie, el chef apuesta por una cocina americana accesible, pero con profundidad silenciosa. Platos reconocibles que esconden técnica y narrativa personal. Entre los favoritos están los deviled eggs preparados con la receta de su abuela y acompañados de una mermelada de tocino ahumado; un smashburger ejecutado con precisión; y propuestas que muestran mayor amplitud técnica, como el branzino con salsa de ajo y puré de hinojo braseado.

El steak frites con salsa de pimienta verde refuerza el perfil clásico, mientras que la pasta fresca hecha en casa diariamente revela el cuidado por el detalle y la técnica. El cierre dulce llega con una cheesecake estilo vasco “San Sebastián”, cremoso y ligeramente tostado, que redondea una experiencia pensada para el disfrute amplio.

Las pastas son hechas en casa por el mismo chef Fernández./Foto: Cortesía

Fernández describe su proceso creativo como algo en transformación permanente. “Descubro pasiones a medida que evoluciono”, comenta. Si bien reconoce que las tendencias cambian constantemente, insiste en la importancia de mantener una línea clara. “Hay que adaptarse, pero sin perder el centro”.

Hoy, con Leslie, esa línea parece más definida que nunca: una cocina que conecta memoria, oficio y mercado, en una ciudad donde cada apertura es una apuesta mayor.

El lugar tiene una decoración acogedora con grandes espacios./Cortesía

Leslie NYC está ubicado en el 514 3rd Avenue, New York, NY . Más información y reservas en: https://leslienyc.com/