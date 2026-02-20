Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este viernes 20 de febrero

Muchas veces se ha dicho que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 20 de febrero.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 39 grados Fahrenheit (4ºC) y una mínima de 27 grados Fahrenheit (-3ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 25ºF (-4ºC) de máxima y 25ºF (-4ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 64 durante el día y del 2 a lo largo de la noche. Además, Asimismo, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 24.23 mph de máxima en el día y los 14.91 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:30 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 39 grados Fahrenheit (4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 27 (-3 grados Celsius). ¿Lloverá mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 8% por la mañana, 41% por la tarde y 8% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo cambiante y complicado de predecir, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si deseas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima