Cómo jubilados pueden reducir multas y frenar cobros del IRS

Para muchos adultos mayores, lidiar con impuestos puede quedar en segundo plano frente a cuidar un cónyuge, vivir con ingresos fijos o enfrentar problemas de salud. Sin embargo, el IRS ofrece opciones de alivio que pueden ayudar a reducir multas, suspender cobros o incluso negociar acuerdos.

Alivio de multas y acciones de cobro

Aunque el IRS raramente perdona el impuesto, sí puede eliminar multas, reducir saldos mediante una oferta de transacción o suspender temporalmente las acciones de cobro. Para calificar, es importante demostrar un historial sólido, una razón válida o incapacidad real de pago. Conocer los ingresos, bienes y gastos médicos ayuda a elegir el camino adecuado.

Los jubilados pueden acceder a los mismos programas que cualquier contribuyente, pero la edad y los ingresos fijos suelen fortalecer el caso, sobre todo cuando los gastos médicos limitan la capacidad de pago. El IRS analiza el historial de declaraciones, la razón del atraso y la situación financiera actual para determinar si procede la exención o reducción.

Opciones disponibles

Exención de multas por primera vez: elimina multas por no presentar o no pagar si el historial de cumplimiento ha sido limpio en los últimos tres años y se han presentado todas las declaraciones requeridas o prórrogas. Funciona mejor para un descuido puntual, como una mudanza, cirugía o responsabilidades de cuidado.

elimina multas por no presentar o no pagar si el historial de cumplimiento ha sido limpio en los últimos tres años y se han presentado todas las declaraciones requeridas o prórrogas. Funciona mejor para un descuido puntual, como una mudanza, cirugía o responsabilidades de cuidado. Oferta de transacción: permite reducir saldos cuando los ingresos y bienes no pueden cubrir la deuda en un tiempo razonable.

permite reducir saldos cuando los ingresos y bienes no pueden cubrir la deuda en un tiempo razonable. Estatus de actualmente no cobrable: suspende acciones de cobro cuando los gastos básicos de vida no dejan margen para pagos.

El IRS puede retener hasta el 15% de ciertos beneficios, aunque no del Seguro Social Suplementario (SSI). Los intereses casi nunca se eliminan, salvo que haya habido una demora irrazonable por parte del IRS.

Cómo prepararse para solicitar alivio

Es recomendable revisar transcripciones, establecer un presupuesto que respete los costos de la jubilación y organizar pagos que se ajusten a ingresos fijos. Preparar la documentación y ponerse al día con años sin declarar mediante el servicio de declaraciones no presentadas acelera el proceso de alivio y facilita la aprobación de exenciones o acuerdos.

Con estas herramientas, los adultos mayores pueden reducir la acumulación de nuevas multas, detener la mayoría de acciones de cobro y encontrar soluciones financieras que se adapten a sus circunstancias.

Sigue leyendo: