Declaraciones fiscales 2026: IRS estima reembolsos más altos, esta es la razón

La temporada de declaraciones fiscales ya ha comenzado, y el Servicio Interno de Impuestos (IRS) estima que 164 millones de personas presentarán su declaración antes del 15 de abril. Para este año, los reembolsos podrían ser hasta $1,000 dólares más altos que en 2025, debido a cambios en la legislación tributaria.

El reembolso promedio el año pasado fue de $3,167 dólares, y se espera que esa cifra aumente debido a ajustes en los créditos fiscales.

¿Cuánto tiempo se tarda el reembolso?

El IRS ha establecido que si presenta su declaración electrónicamente, el reembolso debería llegar en 21 días o menos, especialmente si opta por el depósito directo. Si presenta su declaración en papel, el proceso podría demorar más de cuatro semanas. Si su declaración requiere enmiendas, la espera podría ser aún más larga.

Cómo verificar el estado de su reembolso

Para aquellos que ya han presentado sus declaraciones electrónicamente, pueden usar la herramienta en línea ¿Dónde está mi reembolso? para consultar el estado de su reembolso dentro de las 24 horas posteriores a la presentación electrónica.

Aquellos que presenten en papel podrán obtener esta información en un plazo de cuatro semanas. Además, la herramienta proporcionará fechas estimadas para los reembolsos de quienes reciban el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC), comenzando antes del 21 de febrero.

Requisitos para calificar a créditos fiscales importantes

El IRS ofrece varios créditos fiscales que pueden aumentar significativamente su reembolso:

Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC): Para calificar, debe ganar menos de un nivel específico dependiendo de su situación. Por ejemplo, si es soltero sin hijos, su ingreso debe ser inferior a 19,104 dólares . Para familias con más hijos, los límites son más altos.

Para calificar, debe ganar menos de un nivel específico dependiendo de su situación. Por ejemplo, si es soltero sin hijos, su ingreso debe ser inferior a . Para familias con más hijos, los límites son más altos. Crédito Tributario por Hijos (CTC): Hasta 2,200 dólares por cada hijo que califique. Los requisitos incluyen tener un hijo menor de 17 años con un número de Seguro Social, y que el niño haya vivido con usted más de la mitad del año fiscal.

Hasta por cada hijo que califique. Los requisitos incluyen tener un hijo menor de 17 años con un número de Seguro Social, y que el niño haya vivido con usted más de la mitad del año fiscal. Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC): Este crédito de 1,700 dólares por hijo calificado está disponible para contribuyentes con poca o ninguna obligación tributaria federal, siempre que haya trabajado y obtenido ingresos de al menos 2,500 dólares.

Depósito directo y eliminación de cheques en papel

Este año, el IRS ha instado a los contribuyentes a usar depósito directo para recibir su reembolso más rápido, ya que se está eliminando gradualmente el envío de cheques en papel. Aquellos que opten por depósito directo deberán proporcionar su número de cuenta y ruta bancaria. Según la nueva normativa, esta eliminación comenzará a hacerse efectiva el 30 de septiembre de este año.

Los contribuyentes que elijan depósito directo pueden esperar recibir su reembolso antes del 2 de marzo para aquellos que califiquen para el EITC y el ACTC, y potencialmente antes, dependiendo de su institución financiera.

Consejos destacados

Si pagaste más impuestos de lo debido durante el año debido a retenciones u otras razones, es probable que recibas un reembolso. Para recibirlo, debes presentar su declaración fiscal. Ten en cuenta que tienes tres años para solicitar tu reembolso.

Recuerde utilizar las herramientas en línea del IRS, como el portal IRS2Go o su cuenta En Línea Individual para verificar el estado de su reembolso y seguir las fechas de depósito estimadas.

Sigue leyendo: