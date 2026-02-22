10 situaciones en las que jamás debes compartir tu número de Seguro Social

El número de Seguro Social es una de las piezas de información más sensibles que tiene una persona en Estados Unidos. Con solo esos nueve dígitos, delincuentes pueden abrir cuentas, solicitar créditos o cometer fraude en cuestión de minutos.

Por eso, conocer cuándo no debes proporcionarlo es clave para evitar el robo de identidad.

A continuación, 10 escenarios en los que nunca deberías compartir tu número de Seguro Social.

1. Llamadas telefónicas inesperadas

Si alguien te llama diciendo que es del IRS, de la Administración del Seguro Social o de tu banco y te pide tu número, no lo proporciones.

Estas agencias no realizan llamadas inesperadas solicitando información confidencial.

Los estafadores suelen usar el miedo o la urgencia para presionar a las víctimas. Lo correcto es colgar y marcar directamente al número oficial que aparece en el sitio web de la institución.

2. Correos electrónicos que piden ‘verificar tu identidad‘

Muchos mensajes de phishing parecen auténticos, con logotipos y lenguaje formal. Pueden afirmar que tu cuenta está bloqueada o que debes confirmar datos para evitar fraude.

Ninguna empresa legítima solicita tu número de Seguro Social por correo electrónico. Si recibes un mensaje así, elimínalo y márcalo como spam.

3. Mensajes de texto con enlaces sospechosos

El llamado smishing, o phishing por SMS, es una de las estafas que más ha crecido, especialmente entre adultos mayores.

Estos mensajes suelen advertir de supuestos problemas con beneficios, cuentas bancarias o devoluciones de impuestos.

Nunca hagas clic en enlaces de remitentes desconocidos, sobre todo si te piden ingresar información personal en un sitio web.

4. Mensajes en redes sociales o chats en línea

Ninguna agencia gubernamental ni empresa legítima solicitará tu número de Seguro Social por Facebook Messenger, WhatsApp u otras plataformas sociales.

Los delincuentes pueden hacerse pasar por agentes de servicio al cliente o incluso por conocidos. No compartas tu número en redes sociales bajo ninguna circunstancia.

5. Ofertas de empleo de empleadores desconocidos

Algunas vacantes, en especial trabajos remotos o desde casa, pueden ser trampas para robo de identidad.

Si un supuesto reclutador pide tu número de Seguro Social antes de que hayas aceptado una oferta formal y completado documentación oficial de recursos humanos, es una señal de alerta.

Investiga la empresa antes de proporcionar cualquier dato sensible.

6. Formularios médicos que no lo requieren

Algunos consultorios solicitan el número de Seguro Social aunque no sea indispensable para el tratamiento.

Proporcionarlo aumenta el riesgo de fraude médico, que puede derivar en reclamaciones falsas de seguro a tu nombre.

En la mayoría de los casos puedes negarte y ofrecer como alternativa tu número de asegurado o licencia de conducir.

7. Redes Wi-Fi públicas

Ingresar tu número de Seguro Social mientras estás conectado a una red pública en cafeterías, aeropuertos u hoteles es extremadamente riesgoso.

Los hackers pueden interceptar datos en conexiones no seguras. Si necesitas acceder a información confidencial, hazlo desde una red privada o utilizando una red privada virtual.

8. Formularios impresos sin medidas de seguridad

Algunas organizaciones todavía utilizan documentos en papel que incluyen espacios para el número de Seguro Social.

Estos papeles pueden extraviarse o desecharse sin ser destruidos adecuadamente.

Antes de escribir tu número, pregunta por qué lo necesitan y si existe otra forma de identificación válida.

9. Tiendas minoristas o programas de lealtad

Ninguna tienda necesita tu número de Seguro Social para inscribirte en un programa de recompensas o promociones. Si un empleado o formulario lo solicita, es mejor rechazar la petición.

Los comercios pueden pedir correo electrónico o teléfono, pero no este tipo de información sensible.

10. Concursos, sorteos o premios ‘gratuitos‘

Si un sorteo solicita tu número de Seguro Social para participar, probablemente se trate de una estafa.

Los delincuentes usan la promesa de premios para obtener datos personales.

Los concursos legítimos no exigen esta información para inscribirse. Si te la piden, abandona la página.

Proteger tu número de Seguro Social es una de las medidas más efectivas para evitar el robo de identidad. Antes de compartirlo, siempre cuestiona si realmente es necesario y verifica la legitimidad de quien lo solicita.

