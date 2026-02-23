La MET Gala anuncia el código de vestimenta para su edición 2026

La MET Gala anunció el código de vestimenta para la próxima edición del magno evento de la moda que se celebrará el próximo 4 de mayo. El código de vestimenta de este año es: “La Moda es Arte”.

El código de vestimenta de la MET Gala deriva de la tmética de la exposición que cada año se realiza en la la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Este año el tema de la exposición es ‘Costume Art’.

La elección de este código de vestimenta se basa en la idea de la moda como arte y del “cuerpo vestido”. Esta idea “anima a los invitados a expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada”.

De acuerdo con el Costume Institute la idea del dress code es combinar la vasta colección de obras de arte del museo. “Centrada principalmente en el arte occidental desde la prehistoria hasta la actualidad, la muestra explorará las representaciones artísticas del cuerpo vestido, combinando moda y obras de arte de la vasta colección del museo para destacar la relación inherente entre la ropa y el cuerpo”.

La MET Gala es el evento por excelencia de la moda. Se trata de una gala exclusiva y benéfica para recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

La temática de la exposición y la elección del código de vestimenta sirve como punto de partida para que los diseñadores de las casas de alta costura creen atuendos y dejen volar su imaginación. El objetivo es crear atuendos que pasen a la historia, que reflejen la escencia de la casa de moda, transmita un mensaje e interpretación clara y original del código de vestimenta.

La extensa colección del MET está compuesta por cerca de 400 objetos y reúne al menos 5,000 años de historia, combinando prendas del Instituto del Traje con pinturas, esculturas y otras obras.

“Lo que une a todos los departamentos de conservación y a todas las galerías del museo es la moda, o el cuerpo vestido. Es el hilo conductor de todo el museo, que es realmente la idea inicial de la exposición”, comentó Andrew Bolton, curador responsable del Costume Institute.

Previamente fue anunciado que los coanfitriones de la MET Gala 2026 son Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, y entre los miembros del Comité Organizador de la Gala, copresidido por Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz, figuran Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson e Yseult.

