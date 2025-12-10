Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams serán coanfitrionas de la MET Gala 2026

Las artistas Beyoncé, Nicole Kidman, la tenista Venus Williams y Anna Wintour serán anfitrionas de la próxima edición de la MET Gala, que se celebrará el 4 de mayo de 2026 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

“En la Gala Met 2026, el Museo Metropolitano de Arte celebrará su exposición de primavera del Instituto del Traje, titulada “Costume Art”, y copresidirán la fiesta grandes figuras del mundo del entretenimiento, el deporte y, por supuesto, la moda: en concreto, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour”, escribió la publicación.

Una de las sorpresas de esta elección es la participación de Beyoncé, tras 10 años sin pisar la famosa escalinata de la MET Gala. La última vez que asistió fue en 2016, cuando la temática fue Manus x Machina y lució un vestido de Givenchy Haute Couture.

“Significa mucho volver después de diez años a un espacio tan icónico, que reúne a muchas voces de la creatividad”, dijo Beyoncé en declaraciones recogidas por People.

Nicole Kidman es una asistente frecuente a la MET Gala y este año señaló la responsabilidad que implica el rol que deberá cumplir este año. “Regresar a la Met supone siempre una enorme responsabilidad y una gran oportunidad para subrayar la importancia del arte, la moda y la cultura, que es lo que define a Nueva York en el escenario global”, dijo en declaraciones recogidas por People.

Anthony Vaccarello y Zoë Kravitz copresidirán el Comité Organizador de la Met Gala 2026 con integrantes adicionales como Sabrina Carpenter, Doja Cat, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Sam Smith, Teyana Taylor y Lisa, Gwendoline Christie, Paloma Elsesser, la nueva editora en jefe de Vogue, Chloe Malle, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult.

El pasado mes de noviembre se dio a conocer la temática de la MET Gala 2026. Para la próxima edición la gala tendrá como tema ‘Costume Art’ cuya exposición tiene el objetivo de establecer la conexión entre la moda y las bellas artes

Andrew Bolton, curador del Costume Institute y encargado de seleccionar la temática anual, explicó que “el título ‘Costume Art’ hace referencia a la historia del Costume Institute” y que tiene “la categoría de arte debido a su relación con el cuerpo, y no a pesar de ella”.

Sigue leyendo:

MET Gala 2025: los mejores looks de la alfombra roja

Shakira deslumbró con un imponente vestido rosa en la MET Gala 2025

Shakira tuvo que llegar en autobús a la MET Gala debido a su imponente vestido