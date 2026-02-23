Nueva operación de EE.UU. en el Caribe deja tres muertos en supuesta narcolancha

Estados Unidos mató a tres hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe, informó este lunes el Comando Sur, que atribuyó la operación a la lucha contra el narcotráfico en la región.

Según el comunicado, la acción ocurrió este 23 de febrero, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un “ataque cinético letal” contra una embarcación que, de acuerdo con inteligencia estadounidense, era operada por organizaciones designadas como terroristas y transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas.

El Comando Sur indicó que tres hombres señalados como “narcoterroristas” murieron durante la operación y que ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

La operación se llevó a cabo bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, como parte de las acciones de seguridad en el Caribe vinculadas al combate de las redes de narcotráfico, según el comunicado.