Ataque del Comando Sur a presunta narcolancha en el Pacífico deja tres muertos
Un nuevo ataque del Comando Sur a lancha vinculada al narcotráfico dejó tres muertos en el Pacífico oriental
Tres personas murieron este viernes tras un ataque del Comando Sur contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, operativo dirigido por el general Francis L. Donovan.
El ataque fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que identificó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas, según un comunicado oficial del Comando Sur en sus redes sociales.
Con este operativo, las fuerzas estadounidenses acumulan más de 110 personas muertas en acciones contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico entre agosto de 2025 y la fecha actual.
Lucha contra el narcotráfico
El general Donovan, quien asumió el mando del Comando Sur a principios de febrero, visitó esta semana Venezuela, donde se reunió con autoridades militares del país. La presencia militar de Estados Unidos en aguas internacionales se incrementó desde el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaron a una cárcel federal en Nueva York.
El Comando Sur no ha detallado la nacionalidad de las personas fallecidas ni proporcionado pruebas públicas de que la embarcación transportara narcóticos, pero calificó la acción como parte de sus operaciones para combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas del hemisferio occidental.
