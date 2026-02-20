Ataque del Comando Sur a presunta narcolancha en el Pacífico deja tres muertos

Tres personas murieron este viernes tras un ataque del Comando Sur contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el Pacífico, operativo dirigido por el general Francis L. Donovan.

El ataque fue ejecutado por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, que identificó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico y participaba en operaciones ilícitas, según un comunicado oficial del Comando Sur en sus redes sociales.

Con este operativo, las fuerzas estadounidenses acumulan más de 110 personas muertas en acciones contra embarcaciones relacionadas con el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico entre agosto de 2025 y la fecha actual.

On Feb. 20, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/PzWQFfNgHm — U.S. Southern Command (@Southcom) February 21, 2026

Lucha contra el narcotráfico

El general Donovan, quien asumió el mando del Comando Sur a principios de febrero, visitó esta semana Venezuela, donde se reunió con autoridades militares del país. La presencia militar de Estados Unidos en aguas internacionales se incrementó desde el Caribe y precedió la intervención militar del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses detuvieron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaron a una cárcel federal en Nueva York.

El Comando Sur no ha detallado la nacionalidad de las personas fallecidas ni proporcionado pruebas públicas de que la embarcación transportara narcóticos, pero calificó la acción como parte de sus operaciones para combatir el tráfico de drogas en rutas marítimas del hemisferio occidental.

