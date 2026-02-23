Nueva York propone nuevas normas para préstamos ‘Compre Ahora, Pague Después’

La protección al consumidor se encuentra en el radar de administración estatal. La gobernadora Kathy Hochul anunció este lunes que el Departamento de Servicios Financieros propuso una serie de regulaciones para garantizar que quienes utilizan los préstamos ‘Compre Ahora, Pague Después’ (Buy Now, Pay Later o BNPL, por sus siglas en inglés) lo hagan de forma segura.

Los préstamos ‘Compre Ahora, Pague Después’ son cada vez más populares, pero no están sujetos a normas uniformes en cuanto a la divulgación de las condiciones del préstamo, la privacidad de los datos, los informes crediticios y las comisiones que deben cumplir.

La gobernadora Hochul sostuvo que estas nuevas normas garantizan que los prestamistas sepan que se cuenta con información clara, límites en las comisiones y una supervisión efectiva para que las familias no se vean arrastradas a una espiral de deudas mientras las grandes financieras se benefician.

“Muchos neoyorquinos han aprendido a las malas que algunos productos de ‘Compre Ahora, Pague Después’ están diseñados para engañarlos con comisiones basura y letra pequeña excesivamente onerosa, en lugar de ayudarlos a construir un futuro financiero estable”, declaró la mandataria estatal.

Nueva York se han convertido, de la mano de la gobernadora Hochul, en un estado pionero en la defensa del consumidor. En 2025, la mandataria estatal impulsó la ley que establece una supervisión más estricta en este sector financiero en rápido crecimiento. La ley crea un marco integral de licencias y supervisión para los proveedores de “Compre Ahora, Pague Después”.

Las regulaciones publicadas ayer implementarán dicha ley mediante:

El establecimiento de un marco de licencias y supervisión para cualquier entidad que participe en la actividad de ‘Compre Ahora, Pague Después’ en Nueva York;

Prohibir las comisiones excesivas, incluyendo los cargos por conveniencia, y limitar los recargos por mora y otros tipos de penalizaciones;

Exigir a los prestamistas que aclaren a los neoyorquinos si los préstamos se reportarán a las agencias de informes crediticios;

Establecer normas para la resolución oportuna de disputas de consumidores; y

Proteger los datos de los consumidores contra el uso indebido o la explotación.

“Estas normativas regularán el funcionamiento de las empresas de ‘Compre Ahora, Pague Después’ en el estado, protegiendo a los neoyorquinos de comisiones excesivas y del uso indebido de datos personales, a la vez que garantizan la transparencia de las condiciones de los préstamos y un proceso justo para la resolución de disputas”, aclaró Kaitlin Asrow, superintendente interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Las normativas propuestas están sujeta a un período de comentarios previos de 10 días que inició ayer. La ley y las regulaciones entrarán en vigor 180 días después de su adopción, con un período de transición adicional para quienes ya ofrecen préstamos BNPL en Nueva York.