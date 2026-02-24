Chicago: el tiempo para hoy martes 24 de febrero

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Lo sabemos, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy martes 24 de febrero.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 43 grados Fahrenheit (6ºC) y una mínima de 27 grados Fahrenheit (-3ºC) . La sensación térmica o”temperatura real” estimada para esta jornada será de 28ºF (-2ºC) de máxima y 28ºF (-2ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 3 durante el día y del 3 durante la noche. Además, Asimismo, habrá cielos despejados.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 21.75 mph de máxima en el día y los 16.16 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:34 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:35 h. En total habrá 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana tendremos nubes escasas. La temperatura máxima estimada será de 39 grados Fahrenheit (4ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 28 (-2 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 88% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por contar con un clima imposible de predecir, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás más que listo para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima