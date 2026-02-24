“Vergonzoso y criminal”: ataque a policías de Nueva York con bolas de nieve captado en video

Jessica Tisch, comisionada de la Policía de Nueva York, declaró que se estaba llevando a cabo una investigación después de que varios policías fueran atacados con bolas de nieve en el parque Washington Square del Bajo Manhattan la tarde de ayer.

Sin embargo, aunque su jefe, el alcalde Zohran Mamdani pidió respetar a la policía, no cree que se haya cometido un delito. “No lo creo. Por los videos que he visto, parece una pelea de bolas de nieve”, dijo hoy Mamdani, citado por CBS News.

“He visto videos de niños lanzando bolas de nieve a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en Washington Square Park. Los oficiales, como todos los empleados municipales, han estado en medio de una tormenta de nieve histórica, manteniendo a los neoyorquinos seguros y los autos en movimiento. Trátenlos con respeto. Si alguien está atrapando una bola de nieve, soy yo”, publicó Mamdani hoy al mediodía en redes sociales. Se refería con ironía a su invitación a los estudiantes a que le lanzaran bolas de nieve por su decisión de regresar a clases presenciales el martes.

“Nuestros oficiales del NYPD se arriesgan para protegernos todos los días. Nunca es aceptable lanzarle nada a un oficial de policía, punto”, dijo la gobernadora Kathy Hochul, en una respuesta más contundente a la del alcalde.

No se reportaron heridos graves, pero NYPD informó que dos oficiales se internaron para recibir tratamiento. “El Departamento de Policía de Nueva York tiene conocimiento de ciertos videos grabados (ayer) en el parque Washington Square que muestran a individuos atacando a policías. Quiero ser muy clara:el comportamiento mostrado es vergonzoso y criminal. Nuestros detectives están investigando este asunto”, escribió Tisch anoche en una publicación anoche en Twitter/X.

“Lo que vimos (ayer) en Washington Square Park no fue una diversión inofensiva: fue un ataque deliberado, indignante y peligroso contra policías uniformados. La Asociación de Detectives (DEA) exige al alcalde Mamdani y al fiscal de distrito (Alvin) Bragg que garanticen que todos los responsables de esta conducta ilegal sean procesados. No hay vía libre. No hay carta blanca para salir de la cárcel”.

Así reaccionó anoche en un mensaje en Twitter/X Scott Munro, presidente del grupo gremial DEA de la Policía de Nueva York, al incidente reportado en el Washington Square Park de Manhattan alrededor de las 4 p.m. del lunes, cuando varios uniformados NYPD fueron atacados por bolas de nieve lanzadas aparentemente a propósito, incluso a la cabeza, según videos captados en la escena.

“No se equivoquen: los detectives harán lo de siempre. Identificarán a los involucrados y los detendrán. Nuestros hombres y mujeres de azul merecen estar seguros. Merecen ser protegidos. Y merecen ser respetados. Se lo ganan cada día”, insistió Munro en su mensaje condenatorio.

El incidente, sucedido tras la nevada histórica del domingo y lunes, ha reavivado el debate sobre el clima anti policial que algunos sectores mantienen en Nueva York, incluyendo políticos y funcionarios electos.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 p.m. después de que la policía acudiera al parque para disolver una reunión tras una llamada al 911 sobre un grupo desordenado. Horas antes se había convocado en línea a una gran pelea de bolas de nieve que atrajo a una gran multitud, indicó amNY.com.

La condena al ataque policial no sólo provino de NYPD y sus sindicatos. “Esto no es lo que somos como neoyorquinos. Estos (a-holes) deberían avergonzarse”, escribió el ex contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, en Twitter/X.

“Esto es vergonzoso. @NYCMayor y todos los funcionarios electos de nuestra ciudad deberían denunciar este ataque infantil contra nuestra #NYPD. Apoyen a los azules y exijan responsabilidades a quienes les faltan el respeto”, añadió la representante republicana Nicole Malliotakis (Brooklyn/Staten Island) en Twitter/X.

La tormenta de este 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región triestatal, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

