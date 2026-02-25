Demanda colectiva busca impedir a ICE detener a inmigrantes que acuden a citas de revisión de casos

Abogados de inmigrantes presentaron este miércoles una moción ante un tribunal federal para impedir temporalmente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) vuelva a detener a personas que acuden a sus citas de revisión de casos en San Diego, California, una práctica que la demanda colectiva busca frenar mientras el litigio avanza.

La solicitud fue presentada en el caso Fanfan v. Noem ante el Tribunal de Distrito del Sur de California por el Centro para el Derecho y la Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA y el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional (CHRCL), en representación de tres demandantes: Chancely Fanfan, María Maldonado Cruz y Elesban Angel Méndez.

Según los abogados, los tres fueron nuevamente detenidos por ICE durante citas de registro tras haber sido previamente liberados.

Una segunda moción presentada el mismo día solicita certificar una demanda colectiva que abarcaría a todos los inmigrantes que han sido o podrían ser redetenidos en citas de control, independientemente de que exista un cambio de circunstancias que justifique su arresto.

De ser concedida, la certificación permitiría bloquear temporalmente esta práctica para un grupo más amplio de personas.

“Esperamos que los documentos presentados hoy dejen claro que la práctica ilegal de ICE de redetener arbitrariamente a personas en nuestra comunidad ha afectado al menos a docenas de personas más y continuará hasta que el tribunal la ponga fin”, afirmó Monika Y. Langarica, abogada sénior del CILP.

Y añadió: “Esperamos que el tribunal aproveche esta oportunidad para bloquear temporalmente esta práctica mientras avanzamos en la búsqueda de un alivio más permanente”.

La demanda sostiene que ICE está redeteniendo a personas sin una revisión imparcial actualizada que evalúe si existen factores que justifiquen la privación de libertad.

Los abogados argumentan que esta práctica vulnera la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo.

Liberaciones

En diciembre de 2025, la jueza federal Dana Sabraw emitió una orden de restricción temporal que exigió la liberación de los tres demandantes nombrados en el caso.

“Nuestra Constitución nos protege a todos de que el gobierno nos prive de nuestra libertad sin justificación”, señaló Bardis Vakili, directora legal del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional. “El cambio de política del ICE, que ahora persigue y encarcela a inmigrantes que cumplen todas las normas, es una burla a este principio fundamental”.

Según los demandantes, desde que se presentó la demanda en noviembre, ICE ha continuado deteniendo a personas que se presentan a controles programados, utilizando esas citas como mecanismos para arrestarlas nuevamente, aun cuando no representan peligro para sus comunidades ni riesgo de fuga.

Los abogados sostienen que la práctica ha afectado a numerosas familias y medios de vida en la región.

El tribunal deberá decidir ahora si concede la medida solicitada para impedir temporalmente estas detenciones mientras se resuelve el caso de fondo.