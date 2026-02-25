Hermanas latinas dan a luz con apenas horas de diferencia en El Bronx

En un hecho que ha dejado sorprendida la comunidad de El Bronx, dos hermanas dieron a luz con apenas 7 horas de diferencia en el mismo hospital, convirtiendo un momento familiar en una historia extraordinaria que hoy celebra toda la ciudad.

Jenny Aguilar y Wendy Aguilar recibieron a sus bebés el mismo día en el NYC Health + Hospitals/North Central Bronx, donde el personal médico también fue testigo de la inusual coincidencia. Para ambas, la experiencia fue tan emotiva como inesperada.

De acuerdo al comunicado difundido por el centro hospitalario, la historia comenzó meses atrás, cuando Jenny compartió con su hermana que estaba embarazada. 2 días después, Wendy, quien trabaja como barista, decidió hacerse una prueba “por curiosidad y por diversión”, pese a no tener síntomas evidentes. El resultado cambió el rumbo de ambas familias.

“Mi hermana me llamó y me mostró su prueba, y era positiva. 2 días después yo me hice la prueba y también salió positiva”, recordó Wendy. Desde ese momento, las hermanas vivieron sus embarazos prácticamente en paralelo.

Durante los meses siguientes, se apoyaron mutuamente en cada etapa. Se visitaban con frecuencia, compartían antojos y comparaban síntomas. “Siempre íbamos a la casa de la otra. Hablábamos de cómo nos sentíamos o buscábamos juntas lo que se nos antojaba”, contó Wendy. Esa complicidad hizo que el proceso fuera más llevadero y fortaleció aún más su vínculo.

Partos con horas de diferencia

Jenny fue la primera en llegar al hospital para una inducción programada. A la 1:41 a.m. (ET) dio a luz a su hija, Leilani Celeste, quien nació con un peso de 8 libras y 9 onzas (3.8 kg) y midió 20 pulgadas (50.8 cm).

Horas más tarde, a las 8:38 a.m. (ET), Wendy recibió a su hijo Nicholas Valentine. El recién nacido sorprendió incluso al personal médico por su tamaño: pesó 12 libras y 13.7 onzas (5.4 kg) y midió 18.5 pulgadas (47 cm).

La cercanía de los partos generó emociones intensas. “Fue un poco aterrador porque yo fui la primera en dar a luz y sabía que ella podía escucharme gritar”, confesó Jenny entre risas. “Pero también fue algo bueno, porque así sabíamos que todo estaba bien con nuestros bebés”.

Las hermanas nunca imaginaron que tendrían a sus bebés el mismo día. (Foto: Cortesía NYC Health + Hospitals/North Central Bronx)

Para Jenny, la escena fue digna de una película hollywoodense. “Fue muy gracioso, porque yo ya estaba allí por la inducción y luego verla llegar más tarde con contracciones”, relató.

El personal del hospital coincidió en que no se trata de algo común. La enfermera Latoya Palmer, de la unidad posparto, explicó que presenciar el nacimiento de primos con tan poca diferencia de tiempo es un evento poco frecuente. “No sucede muy a menudo, es una ocasión rara. Fue fascinante ser parte de este momento tan especial para la familia”, señaló.

Para facilitar la experiencia, el hospital ubicó a las hermanas en habitaciones contiguas, lo que permitió que familiares y amigos pudieran acompañarlas sin complicaciones. Padres, parejas y otros parientes celebraron juntos la llegada de los nuevos integrantes.

Jenny coincide en que lo más emocionante es pensar en lo que viene. “Lo principal de lo que hablamos son los conjuntos que les vamos a poner, la ropa combinada que van a usar y cómo vamos a celebrar sus cumpleaños, ya que están tan cerca”, comentó.

El NYC Health + Hospitals/North Central Bronx forma parte del sistema público de salud de la ciudad y cuenta con una trayectoria de más de 5 décadas brindando atención a familias de distintas generaciones.

La doctora Neneh Kamara, directora de Enfermería de Servicios de Salud Materno Infantil, destacó el compromiso institucional. “Estamos orgullosos de haber brindado atención multigeneracional durante más de 50 años. Nuestra comunidad está profundamente arraigada en quienes somos como equipo”, afirmó. “Cuidar a nuestra comunidad significa cuidar a la familia y garantizar que cada paciente reciba la atención de la más alta calidad”.

Melissa Creighton, enfermera partera certificada, subrayó la importancia del enfoque culturalmente sensible que posee el personal de este hospital. “Las parteras en North Central Bronx Hospital son parte integral del tejido de nuestra comunidad. Su compromiso con una atención respetuosa y culturalmente sensible asegura que cada familia reciba el apoyo que necesita para un inicio seguro y saludable”, indicó.

En 2025, los Servicios Materno Infantiles del hospital registraron 935 partos. Además, el centro cuenta con la designación “Baby-Friendly”, un reconocimiento que certifica el cumplimiento de altos estándares en apoyo a la lactancia materna y alimentación infantil.

