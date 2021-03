Mujer de New Hampshire da a luz a los 57 años

Aunque existe algo llamado “reloj biológico”, un término que se usa para referirnos o debatir cuál es la edad correcta para tener hijos, en particular cuando se habla sobre las mujeres, hoy en día, el avance la ciencia ha permitido que personas de avanzada edad puedan vivir el privilegio y la experiencia de quedar embarazadas.

Recientemente, una maestra de 57 años, originaria de New Hampshire llamada Barbara Higgins, se convirtió en noticia pues históricamente, es una de las mujeres más longevas en la historia de Estados Unidos en haber dado a luz.

El sábado pasado, Barbara trajo a este mundo a un bebé muy sano llamado Jack en Hospital Concord, después de 3 horas de labor de parto.

La mujer aseguró que su embarazo fue de lo más normal, sin complicaciones, quizá porque tiene buena genética. “Vivimos hasta los 100 años, escalamos montañas y esquiamos hasta bien entrados los 90”, dijo Higgins a NBC Boston.

A New Hampshire teacher, 57-year-old Barbara Higgins, who lost her 13-year-old daughter to a brain tumor in 2016, has become one of the oldest women in the U.S. to give birth. https://t.co/rPBlUCgWPJ pic.twitter.com/Q2JxOju9v1

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) March 25, 2021