Irán y EE.UU. mantendrán nuevas negociaciones pese a ultimátums de Trump

Las delegaciones de Irán y de los Estados Unidos llevarán a cabo este jueves una tercera ronda de negociaciones nucleares en Ginebra en un contexto marcado por los recientes ultimátum de intervención militar emitidos por el presidente Donald Trump, y la persistencia de desacuerdos fundamentales entre ambas naciones.

La reunión ocurrirá dos días después del discurso del Estado de la Unión de Trump, donde el mandatario afirmó que Irán desarrolla misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense y reportó 32,000 muertes en las protestas de enero.

“Cualquier alegación sobre el programa nuclear iraní, sus misiles balísticos y el número de víctimas durante los disturbios de enero es simplemente la repetición de grandes mentiras”, declaró Bagaei en respuesta a Trump a través de X.

La posición oficial de Irán sobre el programa nuclear

El ministro de Exteriores y jefe negociador iraní, Abás Araqchí, reafirmó que el objetivo de sus actividades nucleares es estrictamente pacífico.

“Nuestras convicciones fundamentales son muy claras: Irán no desarrollará bajo ninguna circunstancia armas nucleares, ni los iraníes renunciaremos jamás a nuestro derecho a aprovechar los beneficios de la tecnología nuclear pacífica para nuestro pueblo”, manifestó el portavoz iraní.

Araqchí también indicó que acudirá a la mesa de diálogo “con la determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”.

Mediación y puntos críticos del conflicto

La nueva fase de conversaciones contará con la participación del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner. Previamente, los encuentros en Omán y Ginebra contaron con la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi.

A pesar de reportarse “avances” anteriores, las exigencias permanecen inamovibles. EE.UU. demanda la suspensión total del enriquecimiento de uranio y límites al alcance de los misiles. En contraparte, Irán condiciona cualquier limitación al levantamiento total de las sanciones económicas.

El diálogo coincide con el mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak, incluyendo portaaviones y cazas en zonas cercanas a Irán. En tal sentido, Teherán ha advertido que cualquier ataque recibirá una respuesta contundente que afectará a toda la región.

Sigue leyendo:

– Nuevas protestas en universidades de Irán en contra y a favor de la República Islámica

– Pentágono alerta a Trump de campaña larga en Irán y de numerosas bajas estadounidenses

– La historia de la mujer que fue adoptada por un veterano de guerra estadounidense y que ahora enfrenta la deportación a Irán