Lo que no debes hacer al enviar dinero por Zelle o apps similares

Las aplicaciones de pago digital se han convertido en una herramienta cotidiana para enviar y recibir dinero de forma rápida. Servicios como Zelle, Venmo, Cash App o PayPal son ampliamente utilizados para pagar renta, dividir gastos o ayudar a familiares. Sin embargo, la facilidad de uso también ha generado una falsa sensación de seguridad. Muchos usuarios cometen errores que pueden provocar pérdidas de dinero, fraudes o problemas financieros difíciles de resolver. A continuación, te hablamos sobre qué errores cometes al usar Zelle y otras apps de pago, errores que debes evitar para proteger tu dinero y tu información personal.

Cuando usas aplicaciones de pago, debes ser cuidadoso para evitar robo de identidad o cualquier otro inconveniente que ponga en riesgo tus finanzas. Crédito: Tero Vesalainen | Shutterstock

Enviar dinero sin verificar al destinatario

Uno de los errores más frecuentes es enviar dinero sin confirmar correctamente el número de teléfono o correo electrónico del destinatario. En apps como Zelle, una vez que el dinero se envía, no se puede cancelar ni recuperar fácilmente. Un simple error de digitación puede hacer que el dinero llegue a otra persona sin posibilidad de reembolso. Antes de confirmar cualquier transacción, verifica dos veces los datos y asegúrate de que el destinatario esté correctamente identificado.

Usar apps de pago con desconocidos

Estas plataformas están diseñadas para transferencias entre personas de confianza. Utilizarlas para pagar a desconocidos, compras en línea informales o servicios no verificados aumenta el riesgo de estafas. Muchos fraudes ocurren cuando un vendedor desaparece después de recibir el pago. A diferencia de las tarjetas de crédito, las apps de pago no siempre ofrecen protección al comprador, por lo que usar estos servicios con extraños puede salir muy caro.

Confiar en mensajes o solicitudes falsas

Los fraudes digitales han aumentado y muchos estafadores se hacen pasar por bancos, familiares o empresas para solicitar pagos urgentes. Mensajes que aparentan ser alertas de seguridad o solicitudes de ayuda inmediata suelen ser falsos. Un error común es actuar por presión sin verificar la fuente. Ninguna app legítima te pedirá enviar dinero para “proteger” tu cuenta. Ante cualquier duda, verifica directamente desde la aplicación oficial o con la persona involucrada.

No activar medidas de seguridad

Otro error grave es no aprovechar las opciones de seguridad que ofrecen estas plataformas. No activar un PIN, reconocimiento facial o autenticación de dos pasos deja tu cuenta vulnerable si pierdes el teléfono o alguien accede a él. Además, usar contraseñas débiles o repetidas facilita el acceso no autorizado. Proteger tu cuenta es una responsabilidad personal y una de las formas más efectivas de prevenir fraudes.

Usar apps de pago como si fueran un banco

Aunque estas aplicaciones manejan dinero, no funcionan exactamente como una cuenta bancaria tradicional. Guardar grandes cantidades de dinero en ellas puede ser riesgoso, ya que no todas están protegidas de la misma forma que un banco. Un error común es dejar fondos acumulados sin transferirlos a una cuenta bancaria segura, exponiéndolos a bloqueos o accesos indebidos.

Las aplicaciones de pago como Zelle o Paypal pueden ser muy útiles para muchas transacciones en línea. Crédito: FellowNeko | Shutterstock

Ignorar el historial de transacciones

Muchos usuarios no revisan regularmente su historial de pagos. Esto puede retrasar la detección de cargos no autorizados o errores. Revisar tus movimientos con frecuencia te permite identificar problemas a tiempo y tomar medidas rápidas antes de que el daño sea mayor.

Las apps de pago como Zelle ofrecen comodidad, pero también requieren responsabilidad. Enviar dinero sin verificar datos, usar estos servicios con desconocidos, caer en mensajes falsos o descuidar la seguridad son errores comunes que pueden tener consecuencias graves. Usar estas aplicaciones de forma segura y cuidadosa es la mejor manera de proteger tu dinero y evitar problemas financieros innecesarios.

Sigue leyendo:

· Qué ventajas hay si dejas de usar dinero en efectivo

· Los 7 mejores bancos para inmigrantes en EE.UU.

· Qué pasa si sacas $10,000 dólares de tu cuenta bancaria